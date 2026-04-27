ANÁLISIS / La Fed ante una prueba compleja: inflación de guerra y presión política

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com
La Reserva Federal inicia esta semana una de las reuniones más delicadas de los últimos años. No porque se espere un cambio inmediato en las tasas de interés —todo indica que se mantendrán en el rango de 3,50% a 3,75%—, sino porque el contexto que rodea esa decisión marca un punto de inflexión más profundo: el momento en que la política monetaria comienza a perder control sobre las variables que intenta ordenar.
La reunión del 28 y 29 de abril llega atravesada por una doble presión. Por un lado, una inflación que vuelve a acelerarse impulsada por factores externos; por otro, una transición de liderazgo que reabre el debate sobre la independencia del banco central en Estados Unidos.
El consenso del mercado es claro: la Fed no moverá las tasas. Sin embargo, esa aparente estabilidad es engañosa. La verdadera señal estará en el tono del comunicado y, sobre todo, en las palabras de Jerome Powell, quien probablemente encabece su última reunión al frente del organismo.
Lo que está en juego no es la decisión de esta semana, sino la hoja de ruta hacia adelante. Durante meses, los mercados operaron bajo la premisa de que el próximo movimiento sería un recorte. Hoy, ese escenario se diluye. La persistencia inflacionaria obliga a la Fed a mantener una postura cautelosa e incluso a dejar abierta la puerta a nuevas subas si las condiciones lo exigen.
El principal problema es que esta vez la inflación no responde a un exceso de demanda interna, sino a un shock geopolítico. El conflicto en Medio Oriente, y en particular el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, ha disparado los precios energéticos a nivel global.
El petróleo, que cotizaba en torno a los US$65 antes de la crisis, llegó a superar los US$110 dólares y se está consolidando en un piso de entre US$100 y US$108.
En Estados Unidos, el impacto ya es visible: el precio del combustible subió más de un 15% en marzo y las proyecciones ubican la inflación por encima del 3,5% en los próximos meses, lejos del objetivo del 2%.
Este cambio es clave porque expone un límite estructural de la política monetaria: la Fed puede enfriar la demanda, pero no puede intervenir sobre los precios del petróleo. En otras palabras, enfrenta una inflación que no controla.
Powell se despide en terreno inestable
En este contexto, la figura de Powell adquiere una dimensión particular. Su mandato al frente de la Fed concluye en mayo, y esta reunión podría ser su último acto como presidente en un momento especialmente desafiante.
Powell deja una institución que logró evitar una recesión profunda tras el ciclo de subas de tasas más agresivo en décadas, pero que aún no consigue consolidar la estabilidad de precios. Su legado queda, por lo tanto, en una zona gris: éxito en la contención del daño, pero con objetivos incompletos.
Más importante aún, deja una Fed que enfrenta un entorno mucho más complejo que el que recibió, donde los factores externos y políticos pesan tanto como los económicos.
Es en este punto donde comienza a tallar la figura de Kevin Warsh, quien apareces en el escenario como una promesa de cambio.
El relevo ya está en marcha.Warsh, elegido por Donald Trump para liderar el banco central, llega con un discurso que combina dos elementos: defensa de la independencia monetaria y una crítica frontal a la actuación reciente de la Fed.
Warsh ha sido explícito al señalar que la inflación de los últimos años refleja errores de política, y ha planteado la necesidad de una institución más “orientada a reformas”. Ese posicionamiento introduce una incógnita clave: si su gestión representará una continuidad técnica o un giro más político en la conducción del organismo.
El momento de su llegada no podría ser más sensible. Asumirá en medio de un rebrote inflacionario y con expectativas de mercado que comienzan a desanclarse.
El riesgo que trasciende a la inflación
Sin embargo, el verdadero punto crítico no está en el nivel de precios, sino en la credibilidad.
La independencia de la Fed ha sido históricamente uno de los pilares de la estabilidad financiera global. Es lo que permite que sus decisiones sean percibidas como técnicas y no como herramientas de corto plazo político.
Las tensiones recientes —las críticas públicas desde la Casa Blanca, el proceso de nominación y el debate sobre el rol del banco central— abren una pregunta que hasta hace poco parecía impensable en Estados Unidos: ¿puede erosionarse esa independencia?
Para los mercados, esta no es una cuestión menor. La percepción de interferencia política en la política monetaria suele traducirse en mayor volatilidad, aumento del costo de financiamiento y pérdida de confianza. Dinámicas más propias de economías emergentes que de la principal potencia global.
La reunión de esta semana, entonces, funciona como algo más que una instancia técnica. Es un test en tiempo real sobre la capacidad de la Fed para navegar un entorno donde confluyen inflación externa, presión política y transición de liderazgo.
Lo que está en juego no es solo el nivel de las tasas, sino la credibilidad de la institución que define el precio del dinero a nivel global.
Y en ese terreno, la Reserva Federal enfrenta hoy un desafío mucho más complejo que cualquier ciclo económico: sostener su autoridad en un mundo donde los factores que determinan la inflación —y la política— ya no responden a las reglas tradicionales.