ANÁLISIS / La Fed ante una prueba compleja: inflación de guerra y presión política

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com

La Reserva Federal inicia esta semana una de las reuniones más delicadas de los últimos años. No porque se espere un cambio inmediato en las tasas de interés —todo indica que se mantendrán en el rango de 3,50% a 3,75%—, sino porque el contexto que rodea esa decisión marca un punto de inflexión más profundo: el momento en que la política monetaria comienza a perder control sobre las variables que intenta ordenar.

La reunión del 28 y 29 de abril llega atravesada por una doble presión. Por un lado, una inflación que vuelve a acelerarse impulsada por factores externos; por otro, una transición de liderazgo que reabre el debate sobre la independencia del banco central en Estados Unidos.

El consenso del mercado es claro: la Fed no moverá las tasas. Sin embargo, esa aparente estabilidad es engañosa. La verdadera señal estará en el tono del comunicado y, sobre todo, en las palabras de Jerome Powell, quien probablemente encabece su última reunión al frente del organismo.

Lo que está en juego no es la decisión de esta semana, sino la hoja de ruta hacia adelante. Durante meses, los mercados operaron bajo la premisa de que el próximo movimiento sería un recorte. Hoy, ese escenario se diluye. La persistencia inflacionaria obliga a la Fed a mantener una postura cautelosa e incluso a dejar abierta la puerta a nuevas subas si las condiciones lo exigen.

El principal problema es que esta vez la inflación no responde a un exceso de demanda interna, sino a un shock geopolítico. El conflicto en Medio Oriente, y en particular el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, ha disparado los precios energéticos a nivel global.

El petróleo, que cotizaba en torno a los US$65 antes de la crisis, llegó a superar los US$110 dólares y se está consolidando en un piso de entre US$100 y US$108.

En Estados Unidos, el impacto ya es visible: el precio del combustible subió más de un 15% en marzo y las proyecciones ubican la inflación por encima del 3,5% en los próximos meses, lejos del objetivo del 2%.

Este cambio es clave porque expone un límite estructural de la política monetaria: la Fed puede enfriar la demanda, pero no puede intervenir sobre los precios del petróleo. En otras palabras, enfrenta una inflación que no controla.