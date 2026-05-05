Costa Rica: Cámara de la Construcción pide a nuevos diputados priorizar infraestructura

Por revistaeyn.com

La renovación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica abre un nuevo ciclo político en el país, en un contexto donde los desafíos en infraestructura continúan siendo un factor crítico para la competitividad y el crecimiento económico. En ese escenario, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) ha planteado una agenda clara de prioridades dirigida a las nuevas diputadas y diputados, enfocada en destrabar proyectos estratégicos y fortalecer el marco institucional del sector.

El gremio considera que el inicio de funciones legislativas representa una ventana de oportunidad para avanzar en iniciativas que impacten directamente en el desarrollo nacional. Entre sus principales solicitudes destaca la aceleración en la discusión y aprobación de proyectos de ley vinculados a la regulación técnica, la contratación pública y los procesos de adquisición de terrenos y expropiaciones, áreas que inciden directamente en la ejecución de obras.

A nivel estructural, la CCC pone énfasis en la necesidad de actualizar el marco normativo para las asociaciones público-privadas, con el objetivo de promover una institucionalidad más técnica y especializada que facilite la atracción de inversión en infraestructura. Este punto se alinea con una tendencia regional donde los esquemas de colaboración público-privada buscan cerrar brechas en financiamiento y ejecución de proyectos.