Desempleo en Costa Rica se mantiene en 6,7 %, pero cae la participación laboral

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De acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo del INEC, la población desempleada de Costa Rica se estimó a febrero en 154.000 personas, de las cuales 87.000 son hombres y 67.000 mujeres.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La tasa de desempleo en Costa Rica se ubicó en 6,7 % durante el trimestre móvil de diciembre de 2025 a febrero de 2026, sin cambios significativos frente al mismo periodo del año anterior, según datos de la Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). A pesar de la estabilidad en este indicador, el mercado laboral muestra señales mixtas, especialmente por la reducción en la participación laboral y la persistencia del empleo informal. De acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo, la población desempleada se estimó en 154.000 personas, de las cuales 87.000 son hombres y 67.000 mujeres. Aunque el total no varió de forma significativa, en el caso femenino sí se registró una disminución interanual de 18.000 desempleadas.

“El INEC Costa Rica presenta los principales resultados de la Encuesta Continua de Empleo, correspondientes al trimestre móvil de diciembre 2025, enero y febrero 2026”, detalla el informe oficial, que también subraya que “la tasa de desempleo nacional fue 6,7 %, en el caso de los hombres 6,1% y para las mujeres 7,5 %, sin variación estadísticamente significativa”. Uno de los aspectos más relevantes es la caída en la tasa neta de participación laboral, que se situó en 54 %, lo que representa una disminución de 2,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esta reducción fue más marcada en las mujeres, cuya participación bajó 3,2 puntos porcentuales hasta 41,7 %, evidenciando un retroceso en su inserción en el mercado laboral. En cuanto al empleo, la población ocupada alcanzó los 2,16 millones de personas, sin cambios significativos. Sin embargo, el empleo informal continúa siendo un componente clave del mercado laboral costarricense. Se estima que 826 mil personas trabajan en condiciones de informalidad, lo que equivale al 38,2% del total de ocupados.