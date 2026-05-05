Costa Rica: Chaves se va...pero no se va, del todo. Qué nuevo cargo tendrá

Por: Revistaeyn.com

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, pasará a ser el ministro de la Presidencia y de Hacienda del Gobierno entrante, anunció este martes la presidenta electa, Laura Fernández, quien comenzará su gestión el próximo viernes.

Fernández presentó este martes su gabinete, en el que anunció la continuidad de numerosas figuras de la Administración de Chaves, incluido el mandatario, quien ejercerá dos ministerios: Presidencia y Hacienda, y que además será el coordinador del sector económico del Gobierno.

La presidenta electa alabó el trabajo de Chaves y el "amor por Costa Rica" que les une y le agradeció por haber aceptado integrarse a su "equipazo" de trabajo.

Es la primera vez en la historia reciente del país que un presidente saliente toma un cargo como ministro de la siguiente Administración, al igual que fue inédito que Fernández aceptara retomar su cargo como ministra de la Presidencia después de ganar las elecciones el pasado 1 de febrero.

Fernández, quien ganó los comicios por el conservador Partido Pueblo Soberano, dará continuidad a figuras claves del Gobierno de Chaves en los puestos de ministros de Relaciones Exteriores, Seguridad, Educación y Obras Públicas y Transportes, así como en instituciones estratégicas como la del Seguro Social, el ICE y la Comisión Nacional de Emergencias.