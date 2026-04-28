Nuevo Gobierno de Costa Rica afrontará presión externa y crecimiento desigual, advierte experto

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Costa Rica mantiene condiciones macroeconómicas más favorables que en el pasado reciente, con una mejora fiscal respecto a la década anterior y un sistema financiero sólido, señaló el economista y expresidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.

Por revistaeyn.com Costa Rica enfrentará el inicio de la nueva administración de Laura Fernández en un entorno económico exigente, marcado por factores internacionales adversos y desequilibrios internos que podrían limitar el crecimiento y la generación de empleo, según expuso el economista y expresidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, en una reciente conferencia ofrecida por él en la Universidad Fidélitas. Cubero explicó que "el contexto global ha cambiado de forma relevante". Indicó que "el giro en la política económica de Estados Unidos hacia el proteccionismo, con el uso de aranceles, incentivos para repatriar empresas y restricciones migratorias, ha introducido incertidumbre en el comercio internacional y en los flujos de inversión". Señaló que estas medidas "han generado confusión en mercados y decisiones empresariales".

A esto se suma el conflicto en Medio Oriente, que ha elevado los precios del petróleo y del gas, encareciendo costos de producción, transporte y fertilizantes a nivel global. Cubero indicó que "este shock ha presionado la inflación internacional y ha reducido el margen de los bancos centrales para bajar tasas de interés, lo que incide en el crédito, el consumo y la inversión". Pese a este entorno, la economía mundial mostró resiliencia en 2025, con un crecimiento cercano al 3,3 %, apoyado en ajustes de política económica, acuerdos comerciales parciales y el dinamismo de sectores como la inteligencia artificial. Sin embargo, advirtió que las perspectivas se han moderado para 2026 y 2027 debido a estos riesgos.

Crecimiento positivo, pero moderado

En el caso de Costa Rica, Cubero prevé un crecimiento positivo pero moderado, con una marcada diferencia entre sectores. Señaló que "el dinamismo continuará concentrado en las zonas francas, especialmente en manufactura avanzada como dispositivos médicos, mientras que el resto de la economía crecerá a un ritmo menor". Explicó que esta dualidad refleja una economía donde el sector externo impulsa el crecimiento, pero la demanda interna se mantiene débil, lo que limita la generación de empleo y la inclusión económica. Uno de los factores centrales será el tipo de cambio. Cubero señaló que "la apreciación del colón ha sido resultado de una abundancia de dólares, asociada a la colonización de divisas por parte de empresas extranjeras y una política monetaria más restrictiva de lo necesario". Indicó que esta apreciación ha encarecido al país y ha afectado sectores como el turismo, la agricultura y los servicios. De cara a los próximos años, considera que el tipo de cambio podría estabilizarse y eventualmente mostrar una ligera depreciación dentro de una banda estrecha, impulsado por factores como el aumento en los precios del petróleo, menores flujos de recursos externos y posibles efectos de la política económica estadounidense. No obstante, advirtió que "seguirán presentes fuerzas que presionan a la baja, como la entrada constante de divisas y la preferencia por un tipo de cambio bajo".