Costo laboral de empresas subiría 0,5 % por reducción de jornada en México

Por revistaeyn.com
La reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados de México para reducir de manera gradual la jornada semanal de trabajo, de 48 a 40 horas, sin afectar los salarios ni prestaciones tendrá un impacto directo sobre el 46 % de la fuerza laboral que se encuentra en la formalidad y un efecto indirecto sobre el 54 % del empleo informal, de acuerdo con estimaciones de Deloitte Econosignal basadas en datos de la OCDE.
¿Cuál será el impacto que tendrá la reforma sobre los salarios, el empleo y el costo laboral de las empresas? El informe de Deloitte Econosignal analiza tres escenarios para México que permiten anticipar retos e identificar tanto oportunidades como estrategias para mantener la competitividad y fortalecer la capacidad operativa de las organizaciones para los próximos años.
Escenario realista: impacto acotado y compartido El costo laboral de las empresas subiría 0,5 % en 2027, del cual la mitad lo afrontaría la empresa al pagar horas extra para mantener la operación y el resto lo absorbería la fuerza laboral vía mayor productividad, señala Deloitte Econosignal.
Al respecto, se estima que el desempleo muestra un nivel promedio de 3,4 % con la reforma laboral frente a 3.1 % sin reforma entre 2027 y 2030.
Escenario pesimista: las empresas absorben el impacto total Las empresas optarían por pagar las horas extras para preservar su operación y que los trabajadores mantengan sus 48 horas de trabajo efectivas sin aumento a la productividad. Bajo este escenario, el 0,5 % del costo laboral extra es asumido totalmente por la empresa.
Como resultado se generaría presión de costos, aumentaría el desempleo en promedio 3,7 % y erosionaría los salarios reales en 0,8 % entre 2027 y 2030.
Escenario favorable: menos horas trabajadas con mayor productividad En este escenario, tanto las empresas como los trabajadores incrementan su productividad para compensar el aumento del costo laboral al reorganizar procesos, automatizar tareas y adoptar mejores prácticas.
El resultado es un mercado laboral que se mantiene estable, los salarios reales aumentarían en promedio 9,2 %, mientras que el desempleo descendería en promedio 2,9 %, apunta Deloitte Econosignal.
Los niveles de sobrecarga de trabajo posicionan a México como el país con mayor exceso de horas trabajadas en la OCDE, lo que evidencia la necesidad de transitar hacia el esquema de reducción de la jornada laboral.
"Experiencias a nivel internacional confirman que se requieren modelos de reorganización del trabajo, negociaciones colectivas y adopción de nuevas prácticas operativas", dice el informe.