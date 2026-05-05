Presidente de Costa Rica da su informe final, destacando caída de la pobreza y deflación

Por: EFE

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, resaltó este lunes, en su último informe anual de funciones, los resultados económicos que consiguió su Gobierno, como "el crecimiento del PIB, la caída de la pobreza y el desempleo".

"Hay una verdad innegable y es que este país avanzó mucho. Pasamos de una economía al borde del colapso a una economía sana, próspera, con crecimiento y estabilidad", dijo Chaves ante la Asamblea Legislativa, con la presencia de representantes de instituciones, los otros poderes del Estado y el cuerpo diplomático.

El mandatario dijo que durante su Administración, la economía creció por encima del 4 %; la deuda de Costa Rica pasó del 67% del producto interno bruto (PIB) al 58,3 %; el desempleo bajó del 12% al 6,3%; la pobreza cayó del 23% al 15% y la inflación del 8% a deflación.

Chaves, quien terminará su mandato de 4 años el próximo 8 de mayo, justificó el estilo confrontacional que lo caracterizó, contra los medios de comunicación, el Poder Judicial y otras instituciones como la Contraloría General de la República.