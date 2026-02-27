Panamá pide a Costa Rica reunión para agilizar frontera Paso Canoa

POR EFE

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió a su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, una reunión el próximo 24 de abril para buscar mecanismos que agilicen la frontera común en el sector de Paso Canoas, donde funciona una aduana neurálgica no solo para ambos países, sino para toda Centroamérica.

El "ánimo sincero pero determinado" de la cita, en la que también ha pedido la presencia de la mandataria electa, Laura Fernández, es "ver cómo destrancamos Paso Canoas, que no puede seguir siendo lo que es hoy: fila de mulas (camiones articulados) esperando hasta que a alguien le dé la buena gana de abrirlas o de darle paso, la burocracia entre Aduanas y Migración, eso tiene que desaparecer".

"¿Cómo se va hacer para hacerlo de manera segura y confiable? Bueno para eso es la reunión, pero quiero lanzarle ese reto a mi amigo y presidente saliente y a la nueva presidenta para reunirnos, porque Paso Canoas sigue siendo un problema bilateral (...) no puede seguir Paso Canoas siendo un obstáculo para el desarrollo", declaró Mulino este jueves durante su conferencia de prensa semanal.