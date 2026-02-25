Caso Epstein: Costa Rica investiga presunto abuso sexual relacionado con los archivos

POR EFE

La Fiscalía de Costa Rica investiga el aparente delito de abuso sexual contra menor de edad relacionado con los archivos del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"La Fiscalía Adjunta de Género informó que, por instrucciones del fiscal general, Carlo Díaz, se procedió a la apertura de una investigación relacionada con el tema de los archivos de Jeffrey Epstein'", indicó a EFE el Ministerio Público costarricense por medio de un correo electrónico.

Las autoridades explicaron que "se investiga el aparente delito de abuso sexual contra persona menor de edad (no identificada)" y que "la causa se tramita contra ignorada, es decir, por ahora no hay personas imputadas individualizadas".