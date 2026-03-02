Costa Rica y Nicaragua acuerdan mayor coordinación para enfrentar minería ilegal

Centroamérica & Mundo

Los principales acuerdos alcanzados son trabajar en una mejor coordinación de los operativos policiales en ambos lados de la frontera, intensificar el intercambio de información, establecer un punto focal de comunicación y coordinación y celebrar reuniones cada dos meses entre altos mandos de seguridad.

Por Agencia EFE Costa Rica y Nicaragua celebraron una reunión en la que acordaron implementar una mayor coordinación de sus fuerzas de seguridad para enfrentar la minería de oro ilegal y el contrabando de ese material que tiene lugar en la frontera común. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, dijo en una rueda de prensa tras la reunión, celebrada durante dos horas en la frontera de Peñas Blancas, que ambas partes expusieron su posición en medio de un "diálogo recíproco y respetuoso, en el que el interés fue buscarle soluciones a la problemática".

Los principales acuerdos alcanzados son trabajar en una mejor coordinación de los operativos policiales en ambos lados de la frontera, intensificar el intercambio de información, establecer un punto focal de comunicación y coordinación y celebrar reuniones cada dos meses entre altos mandos de seguridad. "Las relaciones fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua deben ser buenas, han sido son y serán toda la vida países vecinos. Es del interés de ambos que los flujos migratorios, el de mercancías, los controles sanitarios y fitosanitarios y las operaciones de seguridad sean debidamente coordinadas", apuntó André. Además de André, en la reunión participó por Costa Rica el ministro de Seguridad, Mario Zamora; mientras que por Nicaragua estuvieron presentes, entre otros, el canciller Valdrack Jaentschke; el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército de Nicaragua, Juan José Membreño; el director general de Migración, Juan Emilio Rivas. Las autoridades nicaragüenses no ofrecieron declaraciones a la prensa. El pasado lunes, el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, afirmó que los mineros ilegales extraen oro en el país para procesarlo y venderlo en Nicaragua, por lo cual instó al país vecino a ejercer una mayor vigilancia en el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, donde existe una "ruta de contrabando".