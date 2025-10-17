Centroamérica & Mundo

Costa Rica espera concluir en junio de 2026 una cárcel inspirada en el modelo salvadoreño

La cárcel costará 35 millones de dólares, contará con cinco módulos con una capacidad aproximada para 1.200 presos y con una capacidad total de 5.100 reclusos.

POR EFE El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles que espera concluir en junio de 2026 la construcción de una cárcel para 5.100 presos, inspirada en el modelo que ha implementado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. "Esperamos que para junio (la cárcel) ya esté lista", declaró el ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos, durante la conferencia de prensa semanal del presidente Rodrigo Chaves y su gabinete. El ministerio Campos publicó este miércoles el concurso para la construcción y equipación del llamado Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) en terrenos contiguos a la cárcel La Reforma, el principal centro penitenciario del país, ubicado en la provincia de Alajuela (centro). Según el alto funcionario, el objetivo es adjudicar la obra en un plazo aproximado de un mes, para luego empezar con los movimientos de tierra y la construcción.

El Gobierno de Costa Rica anunció el pasado abril que trabajaba en la preparación de un modelo para la creación de una nueva cárcel en el país con el apoyo de El Salvador en temas de diseño, planos y procesos de construcción. El proyecto se presentó en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de novecientos cada año, de los cuales un 70 % es atribuido por las autoridades judiciales a la lucha entre bandas de narcotraficantes. El Gobierno, especialmente el presidente Chaves, ha criticado constantemente al Poder Judicial por, según él, dejar libres a delincuentes que deberían estar encarcelados; y además al Poder Legislativo por no modificar las leyes que él considera "garantistas" y "suaves". El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de Costa Rica alertó en agosto pasado que el país enfrenta una "grave situación" de sobrepoblación en el sistema carcelario, que alcanza el 29,5 %.