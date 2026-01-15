Elecciones Costa Rica. La democracia en la “Suiza centroamericana” hoy está en alerta

Una señal de deterioro democrático no es solo la debilidad institucional, sino la normalización del conflicto del Ejecutivo con los contrapesos . Organizaciones y analistas han documentado que el presidente Rodrigo Chaves ha sostenido un enfrentamiento persistente con instituciones de control (TSE, Corte, Fiscalía, Asamblea), que el oficialismo presenta como “obstáculos” para gobernar.

El episodio de fines de octubre de 2025 fue inédito: magistrados del TSE realizaron un pronunciamiento público inusual advirtiendo sobre afectación a la estabilidad política.

2) La disputa por la “beligerancia política” y la tensión sobre reglas electorales.

En democracias consolidadas, el respeto a las reglas del juego electoral es central. En Costa Rica, el conflicto escaló por denuncias de intervención electoral (beligerancia política) atribuidas al Presidente. El TSE solicitó el levantamiento de la inmunidad presidencial para que se investiguen presuntas violaciones a la prohibición de favorecer candidaturas desde el Ejecutivo.

Independientemente del resultado judicial, el punto político es el daño: la campaña llega con desconfianza y acusaciones cruzadas sobre la imparcialidad del árbitro electoral, algo históricamente raro en el país.

3) Polarización y degradación del debate público.

Varios observatorios describen un clima de polarización “azuzado” desde la cima del poder, con ataques verbales a instituciones y medios, y una conversación pública cada vez más confrontativa.

En términos democráticos, el riesgo no siempre es un quiebre abrupto, sino el desgaste gradual: banalización de la deliberación, sospecha permanente sobre el adversario y erosión de la confianza en las reglas.

4) Crimen organizado y “narcoestatización”: cuando la seguridad empieza a capturar la agenda política.

El salto de la violencia y la expansión de redes criminales cambiaron el eje del debate. La criminóloga Tania Molina Rojas advierte que el crimen organizado transnacional busca penetrar instituciones y que Costa Rica dejó de ser “excepcional” dentro del corredor regional (Panamá–México/Caribe).

En este marco, la seguridad ya no es solo un tema de política pública: se convierte en un factor que tensiona el Estado de Derecho, por presión social para “resultados rápidos” y por el riesgo de infiltración del dinero ilícito en estructuras estatales y campañas.