Panamá: Italia apuesta por el país para inversiones en energía y logística

Por revistaeyn.com

Panamá cuenta con un nuevo acuerdo. Se ha firmado uno entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Cámara Italo-Panameña (CAMIP).

Este acuerdo estratégico, suscrito por Juan Alberto Arias Strunz, presidente de la CCIAP, y Vittorio de Sanctis de Ferrari, presidente de la CAMIP, abre puertas a nuevas oportunidades de inversión en sectores clave como logística, infraestructura, servicios financieros, energía renovable, tecnología y manufactura.

En un contexto de crecimiento económico global, ambas cámaras unen fuerzas para fomentar el intercambio comercial, la innovación y la internacionalización de empresas. “Esta alianza no solo fortalece los lazos entre Panamá e Italia, sino que posiciona a Panamá como hub atractivo para inversores italianos, impulsando el desarrollo sostenible y la creación de redes empresariales sólidas”, declaró Arias Strunz .