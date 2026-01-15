Panamá: Italia apuesta por el país para inversiones en energía y logística

Por revistaeyn.com
Panamá cuenta con un nuevo acuerdo. Se ha firmado uno entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Cámara Italo-Panameña (CAMIP).
Este acuerdo estratégico, suscrito por Juan Alberto Arias Strunz, presidente de la CCIAP, y Vittorio de Sanctis de Ferrari, presidente de la CAMIP, abre puertas a nuevas oportunidades de inversión en sectores clave como logística, infraestructura, servicios financieros, energía renovable, tecnología y manufactura.
En un contexto de crecimiento económico global, ambas cámaras unen fuerzas para fomentar el intercambio comercial, la innovación y la internacionalización de empresas. “Esta alianza no solo fortalece los lazos entre Panamá e Italia, sino que posiciona a Panamá como hub atractivo para inversores italianos, impulsando el desarrollo sostenible y la creación de redes empresariales sólidas”, declaró Arias Strunz .
“Italia trae su expertise mundial en innovación y sostenibilidad; y Panamá ofrece un entorno dinámico para el crecimiento. Este convenio será el puente perfecto para que empresas italianas inviertan en energía renovable y tecnología, entre otros importantes sectores, generando empleo y prosperidad para ambos países”, agregó Sanctis de Ferrari.
Italia y Panamá tienen una relación que data de 1904, poco después de la independencia de Panamá, lo que marca más de 120 años de vínculos históricos. Estos lazos han evolucionado hacia áreas estratégicas como el comercio, inversión y cultura, las cuales se seguirán consolidando, destacó De Sanctis.
Entre los compromisos clave del convenio están:
Apoyo mutuo: Asesoramiento para empresas interesadas en expandirse en Panamá o en mercados italianos.
Colaboración estratégica: Acciones en conjunto para atraer empresas italianas para invertir en Panamá, con especial énfasis en las áreas de infraestructura, energía renovable, tecnología y manufactura.
Intercambio de oportunidades: Ambas partes facilitarán acceso a información sobre ferias, exposiciones y eventos empresariales para sus miembros.
Capacitación y Networking: Participación de eventos y actividades que contribuyan al intercambio de conocimientos y experiencias.