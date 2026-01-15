KPMG: Casi 90 % de empresas en Centroamérica espera un incremento de ventas en 2026

Empresas & Management

La atracción y retención de talento es uno de los retos más relevantes para las compañías en Centroamérica y República Dominicana, según el estudio elaborado por KPMG México.

Por revistaeyn.com Las empresas de Centroamérica y República Dominicana se muestran optimistas y enfocadas en la innovación en un entorno marcado por disrupciones tecnológicas, desafíos regulatorios y una creciente atención a los aspectos ASG. De acuerdo con el estudio Perspectivas regionales y de negocio 2026: Centroamérica y República Dominicana. Estrategias para impulsar la innovación en un entorno desafiante, elaborado por KPMG México, los retos más relevantes para mantener competitividad en la región son la atracción de inversión nacional y extranjera (60 %), la implementación de políticas públicas que promuevan la inversión privada (44 %) y la sostenibilidad de las finanzas públicas (42 %).

El reporte recabó las opiniones de más de 200 líderes empresariales de Centroamérica y República Dominicana de industrias, como servicios financieros, manufactura / industrial, servicios generales y retail / consumo. Se refleja un panorama favorable, en el que destaca que 89 % de la Alta Dirección en la región espera un incremento de ventas en su empresa: 74 % proyecta un crecimiento de entre 1 % y 10 %, y 15 % anticipa aumentos de entre 11 % y 20 %, lo que refleja confianza en un entorno económico positivo. Al respecto, Luis Laguerre, Socio Director de KPMG Panamá, señala: “Considerando que 89 % de las organizaciones proyectan crecimiento en sus ventas para 2026, podemos vislumbrar señales claras de confianza en la región. Este optimismo nos confirma que, aun en un entorno desafiante, Centroamérica y República Dominicana tienen la capacidad de adaptarse y prosperar”. En materia fiscal, las empresas destacan varios factores que inciden en su capacidad de cumplimiento. La complejidad y carga administrativa para cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma es un desafío para 57 %, seguidas de la ejecución de procesos de fiscalización por parte de las autoridades (39 %) y las limitaciones en las capacidades técnicas del personal del área fiscal (29 %). Asimismo, 43 % señala los cambios regulatorios locales o globales como el mayor riesgo fiscal, mientras que 19% identifica como tal la falta de automatización en los procesos tributarios.

RETOS RELEVANTES

La atracción y retención de talento es uno de los retos más relevantes para las compañías en Centroamérica y República Dominicana, según 45 % de ellas. Para afrontarlo, consideran fundamental ofrecer propuestas competitivas que incluyan esquemas de compensación atractivos, modelos flexibles de trabajo y programas de capacitación. Las posturas ante el nearshoring son diversas: 35 % no lo considera parte esencial de su estrategia; 30 % busca optimizar flujos de trabajo para aprovechar las oportunidades relacionadas con esta tendencia, y 29 % pretende fortalecer las capacidades técnicas de su plantilla. En este contexto, 39 % planea ampliar su presencia a nivel nacional, mientras que 24 % prevé hacerlo a nivel global. El principal motivo para la expansión a nivel nacional es la apertura de nuevos mercados, mencionada por 65 % de la muestra. Entre quienes planean expandirse globalmente, 81 % lo haría para acceder a nuevos mercados; 47 %, para establecer alianzas estratégicas, y 40 %, debido a la ubicación estratégica. Este enfoque muestra el interés de las organizaciones por capitalizar oportunidades relacionadas con el nearshoring y diversificar riesgos.