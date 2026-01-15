GK Global proyecta invertir más de US$500 millones en la región

Empresas & Management

La empresa reafirmó su compromiso de largo plazo con el desarrollo industrial responsable y la expansión de plataformas productivas en sectores como manufactura avanzada, operaciones textiles integradas, infraestructura sostenible y ecosistemas de smart cities.

Por revistaeyn.com GK Global invertirá más de US$500 millones en Honduras, El Salvador y México en los próximos años. Esta apuesta estará enfocada en el desarrollo industrial responsable y la expansión de plataformas productivas en sectores como manufactura avanzada, operaciones textiles integradas, infraestructura sostenible y ecosistemas de smart cities. Esto "con el objetivo de avanzar una agenda compartida centrada en inversión, generación de empleo en Honduras y la región, y desarrollo económico en Honduras, El Salvador y México", indicó la compañía, por medio de un comunicado. A la fecha, GK Global destacó el impacto tangible de las inversiones realizadas a través de proyectos como Green Valley Hub y Altia Smart City, donde la compañía ha generado más de 25.000 empleos directos, contribuyendo al desarrollo de ecosistemas industriales y tecnológicos integrados que crean oportunidades económicas reales en las comunidades donde opera.

El anuncio se da luego a una reunión reciente entre el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, la cual destacó la importancia de fortalecer el comercio, la inversión y la cooperación económica bilateral. Por parte de GK Global participaron Deborah Merrill, presidenta de la Junta Directiva; Edward Gribbin, miembro de la Junta Directiva; David Miller, vicepresidente de Ventas; y Kathia Yacamam, vicepresidenta de Mercadeo. La reunión se llevó a cabo con Ricardo Pita, asesor senior del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, junto a otros funcionarios gubernamentales. Durante el encuentro también se analizaron oportunidades de inversión regional y mecanismos de colaboración público-privada orientados a la creación de empleo formal y de calidad, como una vía para abordar las causas estructurales de la migración irregular y fortalecer la estabilidad económica regional. Esta agenda se desarrolla en línea con el enfoque de America First, priorizando el crecimiento económico, la resiliencia de las cadenas de suministro y la obtención de resultados concretos para los Estados Unidos y sus socios.