GK Global proyecta invertir más de US$500 millones en la región

Por revistaeyn.com
GK Global invertirá más de US$500 millones en Honduras, El Salvador y México en los próximos años. Esta apuesta estará enfocada en el desarrollo industrial responsable y la expansión de plataformas productivas en sectores como manufactura avanzada, operaciones textiles integradas, infraestructura sostenible y ecosistemas de smart cities.
Esto "con el objetivo de avanzar una agenda compartida centrada en inversión, generación de empleo en Honduras y la región, y desarrollo económico en Honduras, El Salvador y México", indicó la compañía, por medio de un comunicado.
A la fecha, GK Global destacó el impacto tangible de las inversiones realizadas a través de proyectos como Green Valley Hub y Altia Smart City, donde la compañía ha generado más de 25.000 empleos directos, contribuyendo al desarrollo de ecosistemas industriales y tecnológicos integrados que crean oportunidades económicas reales en las comunidades donde opera.
El anuncio se da luego a una reunión reciente entre el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, la cual destacó la importancia de fortalecer el comercio, la inversión y la cooperación económica bilateral. Por parte de GK Global participaron Deborah Merrill, presidenta de la Junta Directiva; Edward Gribbin, miembro de la Junta Directiva; David Miller, vicepresidente de Ventas; y Kathia Yacamam, vicepresidenta de Mercadeo.
La reunión se llevó a cabo con Ricardo Pita, asesor senior del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, junto a otros funcionarios gubernamentales.
Durante el encuentro también se analizaron oportunidades de inversión regional y mecanismos de colaboración público-privada orientados a la creación de empleo formal y de calidad, como una vía para abordar las causas estructurales de la migración irregular y fortalecer la estabilidad económica regional. Esta agenda se desarrolla en línea con el enfoque de America First, priorizando el crecimiento económico, la resiliencia de las cadenas de suministro y la obtención de resultados concretos para los Estados Unidos y sus socios.
Los representantes de la compañía subrayaron también que GK Global es uno de los mayores usuarios de algodón producido en Estados Unidos en Centroamérica, fortaleciendo las cadenas de suministro estadounidenses y apoyando directamente a los productores agrícolas y a las industrias vinculadas a este sector.
Finalmente, ambas partes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre el sector privado estadounidense y el Gobierno de los Estados Unidos para promover inversiones responsables, generar empleo y fortalecer la estabilidad regional.