¿Costa Rica busca construir una prisión inspirada en el CECOT de El Salvador?

Por revistaeyn.com

Costa Rica busca construir una cárcel de máxima seguridad para albergar a criminales violento. Según comentó el el ministro de Justicia costarricense, Gerald Campos, estará inspirada en la megaprisión desarrollada en El Salvador bajo el mando del presidente Nayib Bukele.

“Si no hacemos esto, el sistema va a colapsar y nos exponemos a conflictos internos, tomas de rehenes y motines”, dijo el ministro, quien reconoció que en las cárceles actuales hay una sobrepoblación de casi 30 % y condiciones que permiten a líderes criminales presos seguir con sus operaciones delictivas.

Cabe recordar que Campos visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40.000 reos, la más grande de Latinoamérica, durante una vista a El Salvador.