¿Costa Rica busca construir una prisión inspirada en el CECOT de El Salvador?

La necesidad se da ante la persistente ola de homicidios atribuida a luchas entre bandas narcotraficantes, las autoridades costarricenses decidieron adelantar de 2026 a este año una propuesta que nació en 2024 durante la visita oficial de Bukele.

    Imagen del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40.000 reos, la más grande de Latinoamérica, durante una vista a El Salvador. FOTO ARCHIVO E&N
2025-08-15

Por revistaeyn.com

Costa Rica busca construir una cárcel de máxima seguridad para albergar a criminales violento. Según comentó el el ministro de Justicia costarricense, Gerald Campos, estará inspirada en la megaprisión desarrollada en El Salvador bajo el mando del presidente Nayib Bukele.

“Si no hacemos esto, el sistema va a colapsar y nos exponemos a conflictos internos, tomas de rehenes y motines”, dijo el ministro, quien reconoció que en las cárceles actuales hay una sobrepoblación de casi 30 % y condiciones que permiten a líderes criminales presos seguir con sus operaciones delictivas.

Cabe recordar que Campos visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40.000 reos, la más grande de Latinoamérica, durante una vista a El Salvador.

El Salvador es uno de los países con mayor riesgo de sufrir tortura, según OMCT

El proyecto se llama “Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO)” y aumentará en 40 % la capacidad instalada actual, con espacio para 5.100 privados de libertad.

El Gobierno presupuestó un costo de US$ 35 millones. El Salvador ha brindado colaboración técnica en planos, modelo constructivo y tipo de tecnología de seguridad.

Con información de CNN

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

