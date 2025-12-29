Costa Rica: Exportaciones de bienes alcanzan los US$20.972 millones en noviembre 2025

Por revistaeyn.com
Al cierre de noviembre de 2025, las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron los US$20.972 millones. La cifra es un 15 % más en comparación con el mismo período del año anterior (US$2.665 millones).
Según datos recientes de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), la mayoría de los sectores presentaron crecimientos.
En cuanto a conglomerado. De enero a noviembre, los principales productos exportados fueron los dispositivos médicos (US$10.156 millones), la piña (US$1.214 millones), el banano (US$966 millones), los jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas (US$673 millones) y el café oro (US$451 millones).
Solamente, en enero, el sector de equipo de precisión y médico se incrementó en un 28 % (US$2.252 millones), seguido por los sectores agrícola y alimentario, con aumentos del 1 % (US$25 millones) y del 2 % (US$58 millones), respectivamente.
Los sectores de plástico y caucho fueron los únicos que registraron una desaceleración durante este período.
A nivel regional, creció la mayoría de los mercados a los que llegan las exportaciones costarricenses. América del Norte (15 %), Europa (17 %) y Asia (37 %) registraron aumentos de doble dígito. En menor medida, también crecieron América Central (6 %) y el Caribe (2 %). América del Sur fue el único mercado que registró una desaceleración del 6 %.
Con información de CRHoy