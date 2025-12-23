Centroamérica & Mundo

Exportaciones de bienes en Costa Rica crecen un 15 % a noviembre

Los principales productos exportados fueron los dispositivos médicos, la piña, el banano, los jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseada y el café oro, informó la Promotora del Comercio Exterior.

Por Agencia EFE Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 15 % entre enero y noviembre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de US$20.972 millones, informó la Promotora del Comercio Exterior (Procomer). El informe muestra que las ventas de equipo de precisión y médico se incrementaron en un 28 %, seguidas por los sectores agrícola y alimentario, con un aumento del 1 % y 2 %, respectivamente.

Mientras que el plástico y caucho son los únicos sectores que registraron una desaceleración durante este periodo. "El 2025 ha sido un año de crecimiento histórico y sostenido en las exportaciones, experimentamos incrementos en casi todas las regiones y sectores, lo que confirma la solidez y resiliencia de nuestra plataforma exportadora en un contexto internacional particularmente desafiante”, afirmó el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar. Los principales productos exportados fueron los dispositivos médicos, la piña, el banano, los jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseada y el café oro. Además, sobresalen otros productos como los cables eléctricos, los jugos y concentrados de frutas, las llantas, las salsas y preparaciones.