Centroamérica es la quinta economía más grande de Latinoamérica

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE Centroamérica se ha consolidado como la quinta economía más grande de Latinoamérica con un producto interno bruto de US$386.000 millones, según un informe de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca). El documento, realizado por el Centro de Estudios para la Integración Económica de la misma entidad, establece la importancia de Centroamérica como "un bloque estratégico en el comercio internacional".

De acuerdo al informe, las economías de Brasil, México, Argentina y Colombia superan a Centroamérica en conjunto, por encima de Chile, en el sexto puesto, y del resto de países de la región. El istmo, con 55 millones de habitantes, es el principal exportador global de piña fresca y de cardamomo y el segundo exportador más grande de banano. El documento establece que durante 2024 se recibieron divisas por US$55.000 millones debido a sus exportaciones de bienes, que también incluyen melones y sandías (tercer máximo exportador del mundo), azúcar (quinto puesto a nivel mundial) y café (sexto exportador del planeta).