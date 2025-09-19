Exportaciones de Panamá registran el mejor desempeño en los últimos 15 años

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE Las exportaciones panameñas alcanzaron US$595,5 millones entre enero y julio de 2025, con un incremento de US$33,8 millones equivalente al 6,0 % en comparación con el mismo período de 2024, cuando se reportaron 561,7 millones, según informó el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) del país centroamericano. La cartera de Comercio destacó en un comunicado que esta cifra alcanzada en el primer semestre marca el mejor desempeño de las exportaciones en los últimos 15 años, así como también el "fuerte ritmo de crecimiento" de Panamá en su comercio exterior.

Señala además que "si a este total se le suman las exportaciones de valor agregado provenientes de regímenes especiales —como zonas francas y regímenes fiscales especiales— que alcanzaron US$175,1 millones, el valor total exportado entre enero y julio de 2025 asciende a US$770,6 millones". "Esta cifra supera en US$17,7 millones, lo que representa un crecimiento del 2,4 %, al total de US$752,9 millones registrado en el mismo período de 2024", añade el informe. En ese sentido, el titular del Mici, Julio Moltó, indicó que “la evolución continua de las exportaciones posiciona al país en una trayectoria ascendente, respaldada por la diversificación de productos, la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de sectores no tradicionales”.

Las exportaciones en cifras

Los camarones congelados pasaron a ocupar el primer lugar entre los productos exportados, con una participación del 11,4 %, en tanto que las exportaciones de banano representaron el 9,6 % del total, "una caída respecto al 17,5 % registrado en el acumulado hasta marzo, antes que estallara el conflicto bananero" que meses atrás llevó a que la transnacional Chiquita, que explotaba miles de hectáreas en la provincia occidental de Bocas del Toro a través de una concesión, cerrara el negocio. Cabe destacar que Chiquita reiniciará su operación en Panamá, bajo un nuevo modelo operativo y a más tardar en febrero de 2026, según reportaron en agosto pasado las autoridades panameñas. En segundo lugar, se ubicó el aceite de palma en bruto con 6,2 %, seguido por los desperdicios de hierro o acero con 4,5 %, el azúcar de caña en bruto y la harina de pescado, ambos con una participación del 4,4 %; los medicamentos antihistamínicos y antipiréticos con 4,3 %, la teca en bruto con 4,1 %, los atunes de aleta amarilla con 2,8 % y las sandías frescas con 2,5 %.