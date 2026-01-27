Talento costarricense desarrolla plataforma tecnológica para adquirir vehículos eléctricos

Tecnología & Cultura Digital

Volt Bids es una plataforma de comercio electrónico que optimiza la cadena de suministro digital permitiendo la reducción de un hasta 50 % en el costo de adquisición de vehículos eléctricos nuevo o usados.

Por revistaeyn.com Volt Bids, una nueva plataforma de compra mediante subasta, especializada en la gestión de activos vehiculares y desarrollada por talento costarricense está demostrando cómo la eliminación de intermediarios y la transparencia algorítmica reducen hasta en un 50 % el costo de adquisición de vehículos eléctricos de última generación. Históricamente, la compra de un automóvil ha estado sujeta a cadenas de suministro complejas y márgenes de intermediación que elevan el precio final, alejando a gran parte de la población de la movilidad eficiente y sostenible. La implementación de modelos de subasta en tiempo real (Real-Time Bidding) permite que el precio sea dictado directamente por la dinámica del mercado, transfiriendo el ahorro operativo del modelo digital al bolsillo del usuario final.

Carlos Vanegas Delgado, vocero de Volt Bids, explica que se revisaron plataformas similares de subastas de carros de combustión interna en otros países, pero especializada en este tipo de vehículo para que las personas tuvieran un lugar seguro para hacer una compra por medio de subasta sabiendo que el proveedor en China es confiable, cuenta con una certificación y que cuentan con respaldo para el seguimiento de la compra, importación y entrega del mismo. Para los desarrolladores, el verdadero potencial de una plataforma como Volt Bids no reside en el software, sino en su capacidad para transformar un bien de lujo en una herramienta de progreso accesible y que más costarricenses tengan movilidad eficiente y sostenible. "No estamos simplemente digitalizando una venta, estamos optimizando la cadena de valor global para que la eficiencia logística se convierta en capacidad de compra para el ciudadano. En un mundo que exige una transición energética urgente, la tecnología debe ser el puente que permita que el ahorro ambiental de un vehículo eléctrico coincida, por primera vez, con un ahorro financiero real y disruptivo para la familia o el emprendedor", agregó Vanegas.

Beneficios clave del modelo de subasta digital

El primero de ellos es la Eficiencia de Capital, debido a la reducción de costos de hasta el 50 % mediante la compra directa y la competencia abierta. La Transparencia Operativa, gracias al acceso a especificaciones técnicas, autonomía de batería (hasta 700 km) y trazabilidad del origen del vehículo. Otra es la Seguridad Jurídica, ya que el soporte en procesos de importación y nacionalización, eliminando la incertidumbre del comercio internacional. Finalmente, la Sostenibilidad Inclusiva. Esta facilita que sectores de ingresos medios accedan a tecnologías limpias que anteriormente eran exclusivas de segmentos premium.