Cumbre de OTAN: compromiso de defensa colectiva y advertencias de EE.UU.

Por: Revistaeyn.com - Agencias

Todos los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN ratificaron este miércoles su compromiso "inquebrantable" con la defensa colectiva y aseguraron que un ataque contra uno de ellos es "un ataque contra todos".

Los líderes de la Alianza Atlántica se manifestaron así en la breve declaración -de solo seis puntos- aprobada en la Cumbre de Ankara, que estuvo marcada por los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a varios aliados por no haber dado respaldo militar a EE.UU. en la contienda contra Irán.

En el marco de ese compromiso declarado de defensa colectiva, los miembros de la OTAN anunciaron que apoyarán a Ucrania con 70.000 millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar, así como a aportar un nivel similar de ayuda con vistas a 2027.

La unión manifiesta entre los europeos contrastó con las críticas del presidente de los Estados Unidos, que no ahorró énfasis para expresar su desencanto ante los líderes de Europa.

"Me decepcionó mucho la OTAN", dijo a periodistas al reunirse con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. "No necesitábamos ayuda alguna y en cierto modo los estaba poniendo a prueba", explicó.

"Estaba probando para ver si estarían ahí o no, porque desde hace mucho he dicho que nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estuvieran ahí para nosotros", lamentó el líder de la Casa Blanca.

En este tono de declaraciones, Trump fue especialmente crítico con España.

"España es una causa perdida. No queremos más trato comercial con España", dijo Trump, tildando al país europeo de aliado "terrible". Sus declaraciones recuerdan a las duras críticas que ya dirigió a Madrid durante la cumbre de La Haya de junio de 2025, por la negativa del Gobierno español a comprometerse con el objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa.

Otro tema controvertido en el escenario de la Cumbre de OTAN volvió a ser Groenlandia. En este caso, fue la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien le advirtió a Trump que Groenlandia "no está en venta" y que Copenhague defenderá "cada pulgada de su territorio". Sus declaraciones se produjeron luego de que Trump repitiera en la víspera que ese territorio insular debería estar bajo control estadounidense y no danés.

"Ayer escuché al presidente de Estados Unidos, y creo que la postura de EE.UU. es desafortunadamente muy clara en este tema, mientras que nuestra postura es tan clara como lo ha sido siempre. Groenlandia, por supuesto, no está en venta", dijo la mandataria danesa.