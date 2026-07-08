Cumbre de OTAN: compromiso de defensa colectiva y advertencias de EE.UU.

Por: Revistaeyn.com - Agencias
Todos los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN ratificaron este miércoles su compromiso "inquebrantable" con la defensa colectiva y aseguraron que un ataque contra uno de ellos es "un ataque contra todos".
Los líderes de la Alianza Atlántica se manifestaron así en la breve declaración -de solo seis puntos- aprobada en la Cumbre de Ankara, que estuvo marcada por los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a varios aliados por no haber dado respaldo militar a EE.UU. en la contienda contra Irán.
En el marco de ese compromiso declarado de defensa colectiva, los miembros de la OTAN anunciaron que apoyarán a Ucrania con 70.000 millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar, así como a aportar un nivel similar de ayuda con vistas a 2027.
La unión manifiesta entre los europeos contrastó con las críticas del presidente de los Estados Unidos, que no ahorró énfasis para expresar su desencanto ante los líderes de Europa.
"Me decepcionó mucho la OTAN", dijo a periodistas al reunirse con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. "No necesitábamos ayuda alguna y en cierto modo los estaba poniendo a prueba", explicó.
"Estaba probando para ver si estarían ahí o no, porque desde hace mucho he dicho que nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estuvieran ahí para nosotros", lamentó el líder de la Casa Blanca.
En este tono de declaraciones, Trump fue especialmente crítico con España.
"España es una causa perdida. No queremos más trato comercial con España", dijo Trump, tildando al país europeo de aliado "terrible". Sus declaraciones recuerdan a las duras críticas que ya dirigió a Madrid durante la cumbre de La Haya de junio de 2025, por la negativa del Gobierno español a comprometerse con el objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa.
Otro tema controvertido en el escenario de la Cumbre de OTAN volvió a ser Groenlandia. En este caso, fue la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien le advirtió a Trump que Groenlandia "no está en venta" y que Copenhague defenderá "cada pulgada de su territorio". Sus declaraciones se produjeron luego de que Trump repitiera en la víspera que ese territorio insular debería estar bajo control estadounidense y no danés.
"Ayer escuché al presidente de Estados Unidos, y creo que la postura de EE.UU. es desafortunadamente muy clara en este tema, mientras que nuestra postura es tan clara como lo ha sido siempre. Groenlandia, por supuesto, no está en venta", dijo la mandataria danesa.
"Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, ya que somos un Estado soberano, y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía", señaló la primera ministra nórdica.
Para Europa, Rusia es el gran riesgo
Los aliados europeos fueron contundentes en su decisión de mostrar unidad frente a un desafío común: Rusia.
En ese sentido, reiteraron su compromiso con la defensa colectiva en virtud del Artículo 5 del Tratado de Washington y con el vínculo transatlántico, y señalaron que su "unidad, solidaridad y fuerza colectiva siguen siendo la base de la paz, la seguridad y la prosperidad para los mil millones de ciudadanos de nuestra Alianza".
El texto hace alusión a la "amenaza a largo plazo que representa Rusia para la seguridad y la estabilidad euroatlánticas", para la cual los aliados alcanzaron un acuerdo en su cumbre del año pasado en La Haya de aumentar sus inversiones en requisitos de defensa esenciales en más de US$139.000 millones.
"Nuestras inversiones están proporcionando las capacidades que necesitamos, al tiempo que fortalecen nuestra base industrial y nuestra resiliencia", señala el comunicado, que también se hace eco del anuncio de más de US#50.000 millones en nuevas adquisiciones de equipamiento militar realizado en el foro sectorial celebrado en la víspera en el marco de la cumbre.
Los líderes también subrayando los progresos para construir «una Alianza modernizada» que incluye «una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte», y constataron que los aliados europeos y Canadá, trabajando con los Estados Unidos, «están asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa de la Alianza».
La declaración de Ankara también recoge el compromiso alcanzado por los aliados para apoyar a Ucrania con 70.000 millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar en 2026, así como a aportar un nivel similar de ayuda con vistas a 2027.