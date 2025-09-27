Denuncian asalto a fincas y pérdidas millonarias por paro en Ecuador

Centroamérica & Mundo

La provincia de Imbabura es una de las más afectadas por el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otros reclamos.

Por Agencia EFE La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores en Ecuador (Expoflores) denunció que sufren pérdidas comerciales millonarias por los reiterados cortes de vías y el asalto a fincas de producción por parte de manifestantes para forzar a los empleados a unirse al quinto día de paro convocado por el movimiento indígena. Los incidentes en las fincas florícolas (Ecuador es uno de los principales exportadores de flores del mundo) se produjeron en la provincia andina de Imbabura, una de las más afectadas por las marchas y en la que, según explicó Expoflor a EFE, los manifestantes ingresaron "de manera violenta" para amenazar y obligar a los trabajadores a abandonar sus labores y unirse a las protestas.

"Estas acciones atentan directamente contra los derechos fundamentales de los trabajadores y generan un ambiente de inseguridad en las comunidades", declararon. Además, denunciaron que robaron los teléfonos personales de los trabajadores para "no dejar evidencia" de lo ocurrido; unas acciones que catalogaron como actos de "terrorismo", como señalaron en su cuenta de X.

Un millón de dólares perdido al día

Expoflores calcula una pérdida de US$1 un millón al día como consecuencia del bloqueo de vías durante las manifestaciones. "Gracias al trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, los cierres han sido parciales en algunos sectores, lo que nos ha permitido movilizar parte de la producción", explicaron. No obstante, de llegar a producirse cierres totales de las vías, calculan que las pérdidas podrían escalar a entre 2 y 2,5 millones de dólares por día, lo que sería "insostenible para el sector". Quieren volver a la normalidadComo gremio, Expoflores destacó su respeto al derecho a la protesta siempre que se ejerza con base en el diálogo, pero solicitaron el cese de estas paralizaciones para poder retomar sus actividades con normalidad y evitar que la situación derive en consecuencias más graves, como el deterioro de la relación con sus clientes en el exterior. "Rechazamos enérgicamente todo acto de violencia y terrorismo que ponga en riesgo la paz social, la seguridad de los trabajadores y la estabilidad económica del país", concluyeron.