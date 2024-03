Derechos de las mujeres, una causa atacada por movimientos reaccionarios

Por AFP

Desde los años ochenta, los avances en materia de derechos de las mujeres fueron seguidos casi sistemáticamente por contrataques reaccionarios en todo el mundo, señalan especialistas en feminismo y observadores.

He aquí un análisis de la evolución del fenómeno antes del Día Internacional de la Mujer.

¿"Guerra no declarada"?

El contrataque reaccionario contra las mujeres fue analizado por la feminista estadounidense Susan Faludi en su obra "Backlash. The Undeclared War Against American Women", ("Reacción: la guerra no declarada contra la mujer moderna") publicado en Estados Unidos en 1991.

La escritora describe la estrategia aplicada en Estados Unidos por movimientos conservadores tras la liberalización del aborto y la entrada masiva de las mujeres en el mercado laboral en los años 1970.

Estos movimientos hacen responsables al feminismo y a los derechos obtenidos por las mujeres de todos los problemas, desde los abortos espontáneos hasta la infertilidad -pasando por la depresión-, con base en estudios estadísticos incompletos o erróneos, escribe Faludi.