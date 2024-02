Mujeres de ciencia que abren camino para las niñas centroamericanas

"Debemos pensar en preocuparnos por las niñas y cómo pueden ingresar desde temprano a las industrias STEAM. Es importante que desde el hogar, comunidad o escuelas detectemos si estas niñas tienen estas habilidades y escucharlas, darles apoyo y guiarlas. Pueda que estas niñas no quieran clases de baile o música, sino que quieren demostrar su arte desde un lenguaje informático", destacó en una oportunidad para E&N, Wendy Jordan, fundadora de Encuentra 24.

¿Por qué es importante tomar nota en esto? Porque las profesiones y trabajos del futuro están, más que nunca, relacionados a ciencia, tecnología, matemática y sus derivados, según el Foro Económico Mundial, quien señala que el 65% de los empleos del futuro requerirán habilidades STEAM.

"Debemos derribar los muros de género. Hay mujeres que pueden trabajar en STEAM, así como hay hombres en arte o moda, estilismo. Pensemos el cerebro humano, es el cerebro y éste tiene su manera de desarrollarse... Debemos apoyar a los jóvenes e impulsarlos. Cambiemos el chip", es el pensar de Keyla Bermúdez, de Canu Arts, en Costa Rica.

Kemly Camacho va más allá y llama a crear las condiciones para que las comunidades se sientan integradas y no solo que respondan a las necesidades de mercado, sino que "ver qué necesitan los pueblos para lograr desarrollo. Encontrar la ciencia y la tecnología que sirvan para el desarrollo local. Esto llama a más mujeres a resolver problemas cotidianos".

MUJERES QUE ABREN CAMINOS

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia ponemos en la mesa la necesidad de promover las habilidades STEAM en el aula porque son esenciales para resolver los problemas del siglo XXI.

Destacamos la labor de las Mujeres Desafiantes de E&N que con su ejemplo demuestran que se pueden romper paradigmas e impulsan a otras niñas, adolescentes y mujeres entrar a las carreras STEAM y las oportunidades que estas representan.

Una de ellas es la tica Sandra Cauffman, quien desde 2021 es directora adjunta de Astrofísica de la NASA. Sin embargo, llegar ahí no le fue fácil, de familia humilde, el apoyo de su madre fue fundamental para su carrera. Se fue a EE. UU., donde se graduó en Ingeniería Eléctrica y en Física Matemática, debido a que en su país no encontró la apertura para estudiar esta carrera.

Cauffman Ingresó a la Agencia Espacial en 1991 y ha ido escalando hasta su actual puesto. Su sueño era llegar a la Luna, ya que de pequeña vio a Neil Amstrong poner un pie en la Luna, en aquel ya lejano 20 de julio de 1969. Ese alunizaje cambió su vida para siempre. "no sabía qué era la NASA, pero yo quería ir a la Luna. me pregunté: ¿Por qué yo no puedo ir también?".

Ahora impulsa a otras centroamericanas a estar dentro de estas carreras, por medio de becas estudiantiles.

Marie André Destarac es una guatemalteca que se une "a cualquier red que impulse temas de tecnología y acercar la ciencia a nuestra región, aunque yo no viva allí. Es lo que nos toca cuando ya hemos abierto camino".