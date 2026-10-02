Panamá rechaza ante la OEA una posible intervención militar en Nicaragua

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La OEA, en la reunión de los cancilleres para abordar la situación en Nicaragua, aprobó una resolución que exige al país centroamericano celebrar elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más comicios en el país.

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá rechazó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la idea de una posible intervención militar en Nicaragua, sumida desde 2018 en una grave crisis sociopolítica, e instó al país centroamericano a tener una democracia libre con elecciones. "Panamá no propone una intervención militar, no propone imponer un Gobierno y no propone una oposición, propone decidir quién debe gobernar en Nicaragua. Panamá respeta plenamente la soberanía" de ese país, dijo la representante de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, durante una reunión extraordinaria del organismo sobre Nicaragua.

"Defender los derechos democráticos de los nicaragüenses no significa intervenir militarmente en Nicaragua. Entre el silencio y los fusiles existe un inmenso territorio de acción diplomática", continuó. La OEA, en la reunión de los cancilleres para abordar la situación en Nicaragua, aprobó una resolución que exige al país centroamericano celebrar elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más comicios en el país. El texto, aprobado por unanimidad, también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas. La CIDH y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas insistieron en que "las condiciones actuales en Nicaragua no cumplen con los estándares internacionales requeridos".