Día de la Independencia: "EE.UU. es la nación más libre y más fuerte de la historia", afirma Trump

Por: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó desde el Monumento Nacional del Monte Rushmore (Dakota del Sur) que el país es "la nación más libre, fuerte y excepcional de la historia", en el arranque de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

"Somos el pueblo más libre del mundo, tenemos la Constitución más justa y duradera del mundo y somos la nación más poderosa del mundo", sostuvo Trump en tono patriótico en este acto por el aniversario de la emancipación estadounidense de 1776 que incluyó homenajes a las Fuerzas Armadas y sobrevuelos militares.

El mandatario presentó la fundación de EE. UU. como "un acontecimiento único en la historia de la humanidad" y reivindicó el legado de los Padres Fundadores y la Declaración de Independencia de 1776.

El Monte Rushmore es uno de los símbolos más reconocibles de Estados Unidos porque en su fachada están esculpidos los rostros de cuatro presidentes fundamentales en la historia del país: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

En su discurso, Trump, apoyado en el simbolismo del lugar, realizó un amplio recorrido histórico del país, desde la Guerra de Independencia hasta la expansión hacia el oeste, la Guerra Civil, la industrialización y las guerras mundiales, en el que trató de enmarcar su mensaje en la continuidad de los cuatro presidentes esculpidos.

Trump advirtió además en tono ideológico de lo que considera "intentos de cambiar el carácter excepcional de Estados Unidos" y de "alienar a los ciudadanos de su propia historia".

"Este país no es la norma, es la excepción. Es raro, es precioso y es milagroso", señaló, e insistió en que la identidad nacional fue "clave para preservar la libertad a lo largo de dos siglos y medio".