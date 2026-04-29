Donald Trump estará en una edición limitada de pasaportes por los 250 años de EEUU

POR EFE

El Departamento de Estado de EEUU prepara nuevos diseños de pasaportes para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, con una edición limitada que incluirá la imagen del presidente, Donald Trump, informó la cadena Fox este martes.

Según maquetas obtenidas por el medio, el rostro de Trump aparece enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense en la portada interior del pasaporte, junto con su firma en color dorado, mientras otra página muestra a los Padres Fundadores firmando la declaración.

El lanzamiento está previsto para este verano como parte de la campaña para celebrar el 250 aniversario de la independencia del país norteamericano.

Los pasaportes estarán disponibles en la Agencia de Pasaportes de Washington para cualquier ciudadano estadounidense que solicite un nuevo pasaporte, sujeto a disponibilidad, según la nota de Fox News.

"El Departamento de Estado se prepara para lanzar un número limitado de pasaportes estadounidenses con un diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica", dijo a Fox el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.