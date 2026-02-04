Dictan arresto domiciliario a exministro hondureño por presunto fraude en fondos públicos

POR EFE

Un juez dictó este martes arresto domiciliario contra el exministro hondureño de Desarrollo Social (Sedesol) José Carlos Cardona y otros cuatro excolaboradores, vinculados a una presunta trama de fraude por el desvío de más de 227.900 dólares de fondos públicos.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Carlos Silva, informó a periodistas de la resolución del juez contra Cardona y los cuatro exempleados de Sedesol, para "garantizar la presencia de los imputados en la siguiente etapa".

Señaló que la resolución judicial incluye "vigilancia policial" para los cinco acusados, quienes, junto a la diputada opositora Isis Cuéllar y otros cinco exfuncionarios de Sedesol, enfrentan cargos por 67 delitos de fraude.

La audiencia inicial fue programada para el viernes 6 de febrero, cuando se "evacuarán medios de prueba documentales, testificales y periciales" tanto del Ministerio Público (Fiscalía) como de las defensas, detalló Silva.