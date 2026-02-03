Walmart es el primer minorista que supera el billón de dólares de capitalización

La mayoría de las que forman parte de este selecto grupo están relacionadas con la tecnología.

El gigante minorista Walmart se convirtió en el primer distribuidor tradicional en alcanzar el billón de dólares de capitalización bursátil. Con este hito, la compañía de grandes almacenes se une al reducido grupo de empresas que han cruzado esta barrera y en el que se encuentran Amazon, Nvidia y Meta, entre otras.

El valor de la empresa en Bolsa ha superado las trece cifras tras meses encadenando importantes subidas y sobre todo por el impuso de su comercio electrónico y los servicios de envío y ventas a domicilio, que han crecido más de un 20 % varios trimestres seguidos.

Varios expertos apuntan que las ventas se ha disparado porque los compradores encuentran bajos precios, entregas rápidas en el servicio online y una amplia selección de productos y marcas.

Uno de los empujes que han llevado a la compañía a este hito es la alianza con la empresa de inteligencia artificial OpenaAI, con la que se desarrolló un sistema de "compra instantánea" a través de un asistente de ChatGPT.

Además, hace pocas semanas, la empresa trasladó su cotización principal al Nasdaq, el mercado de valores tecnológico.