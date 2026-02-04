Venta de flores ecuatorianas en San Valentín caerán por aranceles y clima

Empresas & Management

Los principales destinos de la flor ecuatoriana son los grandes centros logísticos (hubs) de distribución de carga en Estados Unidos y Europa, entre los que destacan Miami y Ámsterdam, desde donde se distribuyen a todos los mercados a escala global.

Por Agencia EFE Los ingresos por la venta de flores ecuatorianas para la temporada de San Valentín en 2026 caerán en alrededor de US$6 millones debido a las sobretasas impuestas por Estados Unidos y por variaciones del clima, según cálculos de la asociación nacional de productores y exportadores de flores (Expoflores). Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores, indicó que en la temporada de 2025 las ventas bordearon los US$282 millones, mientras que estiman ingresos por entre US$274 y US$276 millones para la temporada de Valentín de este año.

"No creo que pasemos los US$280", millones de dólares, dijo al anotar que en la bajada influyó el 15 % de aranceles impuesto el año pasado por el Gobierno de Donald Trump, que se sumó al 6,8 % que ya pagaban. En contraste, prevén un crecimiento de entre el 3 y el 3,5 % en el volumen de exportación al pasar de 37.000 toneladas de 2025 a unas 39.000 vía aérea y marítima esta temporada, que ha presentado unos dos picos de producción debido a variaciones climáticas, indicó Ecuador, cuyos principales mercados son EE.UU., Canadá y Europa, es el tercer exportador mundial de flores después de Holanda y Colombia.

Carga aérea

La aerolínea Avianca Cargo, que en San Valentín de 2025 transportó 18.000 toneladas de flores de Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos, prevé aumentar esta temporada a 85 los vuelos de transporte de flores desde Ecuador, de los 69 que tuvo el año pasado. Ramón Miró, presidente y director general de la corporación Quiport, la firma administradora del aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, calcula un crecimiento de alrededor del 6 % en las exportaciones desde ese punto en relación al año pasado "lo cual es espectacular porque 2025 ya fue un año récord", dijo. En una visita a la finca Mystic flowers, en la ciudad de Cayambe, cerca de Quito, Miró recordó que en la temporada pasada salieron desde esa terminal aérea casi 29.000 toneladas, que se transportaron en 534 vuelos. Agregó que del 20 de enero al 1 de febrero pasados movilizaron 17.600 toneladas en 332 vuelos de aeronaves de carga de 16 compañías aéreas, principalmente a Miami y Ámsterdam.