Resultados electorales en Costa Rica aliviarán estancamiento de reformas, dice Fitch

Por revistaeyn.com
El resultado electoral de Costa Rica garantiza la continuidad de la política económica y podría aliviar el estancamiento legislativo que ha obstaculizado las reformas, según Fitch Ratings.
Sin embargo, el partido gobernante no alcanzó una supermayoría de dos tercios necesaria para reformas constitucionales y autorización de préstamos externos, lo que condicionó las perspectivas de dicha legislación al diálogo político.
Los resultados de las elecciones dieron el triunfo a Laura Fernández, del gobernante Partido Popular Soberano (PPSO). El PPSO también obtuvo una mayoría simple en la asamblea legislativa, obteniendo un proyectado 31 de 57 escaños, frente a los 10 escaños anteriores del partido gobernante y el mayor número para un solo partido desde 1982.
"La victoria de Fernández debería asegurar una amplia continuidad política cuando suceda al actual presidente Rodrigo Chaves, presidente desde 2022, que no era elegible para presentarse de nuevo. La seguridad interna fue el principal tema de campaña y Fitch no anticipó que las elecciones provocarían cambios significativos en el marco fiscal de Costa Rica ni en los entornos de política macroeconómica más amplia", señala Fitch.
MENOR FRAGMENTACIÓN
Las elecciones reducen la fragmentación política que ha afectado los esfuerzos para aprobar e implementar reformas oportunas. Fernández es la primer candidata presidencial en lograr una victoria absoluta en la primera ronda desde 2010 y el PPSO tiene la primera mayoría legislativa de partido único en más de dos décadas.
El Panorama Positivo sobre la calificación soberana 'BB' de Costa Rica, que se afirmó en diciembre, refleja "un fuerte crecimiento a pesar de la incertidumbre global, la continuación de superávits primarios, la disminución de la carga de intereses y la acumulación de reservas internacionales".
El progreso adicional en estas áreas no depende necesariamente de las decisiones políticas de la administración entrante. Por ejemplo, se prevé que los pagos de intereses disminuyan en relación con los ingresos, en parte debido a la refinanciación de la deuda nacional heredada a tipos de interés mucho más bajos (los rendimientos a cinco años de alrededor del 6 % han bajado respecto a los dos dígitos de 2019).
Sin embargo, el resultado electoral ayudará a garantizar que la configuración de la política fiscal siga siendo prudente. La mayoría de la PPSO dificultará que otros partidos en el Congreso propongan y promulguen medidas con costes fiscales, como ha ocurrido en los últimos años. También podría permitir al gobierno impulsar reformas renovadas para mejorar estructuralmente los ingresos fiscales y reducir las rigidez del gasto que sustentarían la consolidación fiscal a largo plazo.
Las elecciones no han conseguido la mayoría de dos tercios necesaria para reformar la engorrosa autorización legislativa necesaria para el endeudamiento externo soberano, lo que limita la flexibilidad de financiación de Costa Rica. El gobierno de Chaves introdujo una nueva legislación para lograr esto, que incluye la autorización para la emisión anual de US$1.500 millones durante nueve años.
Sin embargo, las autoridades han encontrado soluciones alternativas, como la recaudación de 2.000 millones de euros en el mercado local en noviembre de 2025 y enero de 2026, disponibles para extranjeros mediante pagarés de depósito global.
Fernández promete reformas para reducir la delincuencia, recortar el Estado y privatizar los bancos públicos. También ha prometido estrechar lazos con Estados Unidos para mitigar algunos riesgos para el crecimiento.
La actividad económica aumentó un 5 % más fuerte de lo esperado en 2025, pero esto se debió en gran parte al auge de la producción de la zona franca que podría verse mitigada por una tarifa 'recíproca' del 15 % en Estados Unidos y posibles tarifas de la Sección 232 sobre equipos médicos, pendiente de una investigación.