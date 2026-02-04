Resultados electorales en Costa Rica aliviarán estancamiento de reformas, dice Fitch

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com El resultado electoral de Costa Rica garantiza la continuidad de la política económica y podría aliviar el estancamiento legislativo que ha obstaculizado las reformas, según Fitch Ratings. Sin embargo, el partido gobernante no alcanzó una supermayoría de dos tercios necesaria para reformas constitucionales y autorización de préstamos externos, lo que condicionó las perspectivas de dicha legislación al diálogo político.

Los resultados de las elecciones dieron el triunfo a Laura Fernández, del gobernante Partido Popular Soberano (PPSO). El PPSO también obtuvo una mayoría simple en la asamblea legislativa, obteniendo un proyectado 31 de 57 escaños, frente a los 10 escaños anteriores del partido gobernante y el mayor número para un solo partido desde 1982. "La victoria de Fernández debería asegurar una amplia continuidad política cuando suceda al actual presidente Rodrigo Chaves, presidente desde 2022, que no era elegible para presentarse de nuevo. La seguridad interna fue el principal tema de campaña y Fitch no anticipó que las elecciones provocarían cambios significativos en el marco fiscal de Costa Rica ni en los entornos de política macroeconómica más amplia", señala Fitch.

MENOR FRAGMENTACIÓN

Las elecciones reducen la fragmentación política que ha afectado los esfuerzos para aprobar e implementar reformas oportunas. Fernández es la primer candidata presidencial en lograr una victoria absoluta en la primera ronda desde 2010 y el PPSO tiene la primera mayoría legislativa de partido único en más de dos décadas. El Panorama Positivo sobre la calificación soberana 'BB' de Costa Rica, que se afirmó en diciembre, refleja "un fuerte crecimiento a pesar de la incertidumbre global, la continuación de superávits primarios, la disminución de la carga de intereses y la acumulación de reservas internacionales". El progreso adicional en estas áreas no depende necesariamente de las decisiones políticas de la administración entrante. Por ejemplo, se prevé que los pagos de intereses disminuyan en relación con los ingresos, en parte debido a la refinanciación de la deuda nacional heredada a tipos de interés mucho más bajos (los rendimientos a cinco años de alrededor del 6 % han bajado respecto a los dos dígitos de 2019).