Sigma Foods adquiere en EE.UU. a fabricante de productos ahumados Roger Wood

Sigma Foods, S.A.B. de C.V. (“Sigma Foods”), una compañía multinacional líder enfocada en la producción, comercialización y distribución de alimentos de marca, anunció la adquisición de Roger Wood Foods, LLC (“Roger Wood”), un fabricante de productos ahumados de carne en Estados Unidos con una larga tradición de más de ocho décadas. Los términos financieros no fueron revelados.

Roger Wood es reconocido por elaborar la salchicha ahumada (Smoked Sausage) #1 en el Sureste Americano, entre otros productos ahumados de carne. La empresa opera una planta en Georgia, con ventas de aproximadamente US$50 millones durante 2025.

Esta adquisición estratégica tipo "bolt‑on" fortalece el portafolio de Sigma en Estados Unidos con una marca que cuenta con la preferencia de los consumidores gracias a su sabor, tradición y autenticidad.

Asimismo, representa la primera planta de Sigma en el sureste de Estados Unidos, creando oportunidades para impulsar sinergias que apoyen un crecimiento rentable en el mercado estadounidense.