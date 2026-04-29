BCIE aprueba US$155 millones para infraestructura vial y movilidad en El Salvador

Por revistaeyn.com
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial.
El programa beneficiará a más de 1,17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS.
En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7,05 km de carretera existente, la construcción de 8,17 km de nuevas vías y 30,4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45,6 % para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana.
Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111.053 vehículos, incluyendo 9.023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.