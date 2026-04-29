BCIE aprueba US$155 millones para infraestructura vial y movilidad en El Salvador

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El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.

Por revistaeyn.com Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1,17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.

Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7,05 km de carretera existente, la construcción de 8,17 km de nuevas vías y 30,4 km de ciclovía nueva. La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45,6 % para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana.