Honduras: Juez de EE.UU. cierra el caso contra Juan Orlando Hernández

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El Tribunal, con sede en Nueva York, había emitido una resolución anulando la condena de 45 años impuesta al exmandatario, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concediera un indulto en diciembre del año pasado.

Por Agencia EFE El juez federal Kevin Castel, que presidió el juicio en Nueva York por narcotráfico contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), desestimó los cargos contra éste, tal y como había ordenado el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito el pasado 8 de abril. El Tribunal, con sede en Nueva York, había emitido una resolución anulando la condena de 45 años impuesta al exmandatario, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concediera un indulto en diciembre del año pasado.

En su orden, el Segundo Circuito instruyó al tribunal de distrito a anular la sentencia y desestimar el caso por carecer de objeto, lo que ha ejecutado ahora el juez Castel, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dando por cerrado el proceso judicial en Estados Unidos contra el expresidente hondureño. Hernández, según el documento del Tribunal de Apelaciones, había pedido a la corte que desestimara la apelación (de su condena) "por improcedente", además de reclamar que se anulara la sentencia del tribunal de distrito y se remitiera el caso "para la desestimación de la acusación en vista de su indulto presidencial". "Basado en un indulto presidencial, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos dictó la siguiente orden, la cual ha sido registrada en el expediente de esta corte: Se ORDENA además que la sentencia del tribunal de distrito queda ANULADA, y el asunto se REMITE al tribunal de distrito con instrucciones de desestimar el caso por carecer de objeto", señala el documento legal emitido por el juez Castel. "El caso contra el acusado Juan Orlando Hernández queda DESESTIMADO por carecer de objeto. ASÍ SE ORDENA", agregó el magistrado, cumpliendo así con la orden del Tribunal de Apelaciones.

ACUSACIONES

Previamente, el 8 de abril el mismo expresidente anunció que los tribunales habían eliminado su condena y sentencia: "Es un borrón completo, es justicia total (...) Siempre lo dije: soy inocente", escribió en sus redes sociales. Numerosas personas llenaron la sala del tribunal en Nueva York y protestaron ante la corte exigiendo "justicia" para su país. El expresidente, de 57 años, fue arrestado en Honduras tras dejar la presidencia y extraditado a EEUU el 21 de abril de 2022 y al día siguiente llevado ante un juez federal en Nueva York por cargos por narcotráfico y armas.