Centroamérica & Mundo

EE.UU. acusa a Maduro y su esposa de conspiración para cometer torturas

La Fiscalía estadounidense presentó la nueva imputación, según se indica en el expediente judicial, mientras está prevista una audiencia sobre la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores.

Por Agencia EFE La justicia de Estados Unidos acusó al depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer torturas. La Fiscalía estadounidense presentó la nueva imputación, según se indica en el expediente judicial, mientras está prevista una audiencia sobre la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores.

La Fiscalía les acusa de llevar a cabo una estrategia de "represión y torturas" para mantenerse en el poder. En concreto, describe presuntas torturas llevadas a cabo por Maduro y Flores contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. En el escrito de la Fiscalía se detallan presiones, descargas eléctricas y amenazas contra familiares, entre otras prácticas. Según la acusación, "los abusos de las autoridades venezolanas contra ciudadanos estadounidenses" crecían a medida que aumentaba la retórica de Washington contra Caracas. Uno de los casos de ciudadanos estadounidenses descritos en la nueva acusación, identificado como 'víctima 7', recoge que fue víctima de torturas tras ser "acusado falsamente de participar en una conspiración para asesinar a Maduro".