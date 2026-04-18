Trump firma orden para acelerar acceso a tratamientos con drogas psicodélicas

Por: EFE

La directiva establece nuevas orientaciones para que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) amplíe el acceso de los investigadores a estas sustancias (llamadas genéricamente como "psicodélicos"), hoy clasificadas como drogas ilegales en EE.UU., en entornos terapéuticos estrictamente controlados.

"Me complace anunciar reformas históricas destinadas a acelerar drásticamente el acceso a nuevas investigaciones médicas y tratamientos basados ​​en fármacos psicodélicos", dijo Trump antes de firmar la orden en un acto en el Despacho Oval.

Flanqueado por personalidades como el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, y el famoso presentador de pódcast, Joe Rogan, ambos impulsores de la iniciativa, el presidente estadounidense insistió en que si estas sustancias "resultan ser tan beneficiosos como la gente afirma, tendrán un impacto tremendo en el país y en otros".