EE.UU. impondrá histórico aislamiento económico contra Irán

Por: Agencias

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sugirió este jueves que Washington no reanudará sus ataques contra Irán mientras aplica una campaña coordinada de "presión económica máxima" contra Irán.

"Daré una rueda de prensa el lunes para decir qué vamos a hacer exactamente (...). No estoy seguro de por qué el petróleo ha subido por esto, porque, por ahora, y esto queda a discreción del presidente, si estamos aplicando presión económica máxima, significa que probablemente no habrá una reanudación cinética a gran escala", dijo Bessent en una entrevista en el canal CNBC.

El secretario especificó que Washington busca imponer "la mayor campaña coordinada de aislamiento económico en la historia del mundo" contra Irán, para lo que EE.UU. acudirá a sus propios aliados con la disyuntiva del "con nosotros" o "contra nosotros", y empleará "toda su capacidad y fuerza" contra aquellos que hagan negocios con Teherán.

Bessent especificó que EE.UU. sancionará la transferencia de dinero o la compra de petróleo a Irán, detalló que algunos países "están realizando transferencias de barco a barco en el mar" y urgió a sus "aliados y el resto del mundo" a que "tomen una decisión".

Las declaraciones se producen después que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara una nueva ofensiva económica contra Irán que calificó como la operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país, con la que busca cortar las vías de financiación y apoyo económico a la República Islámica.

Por su parte, Irán acusó a Estados Unidos de "terrorismo económico" y de "crímenes contra la humanidad", después del anuncio de Washington que apunta a endurecer las sanciones para aumentar la presión sobre Teherán.

"Sin duda, las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán, que atacan los derechos humanos fundamentales de cada ciudadano iraní, constituyen un caso de 'terrorismo económico' y de 'crímenes contra la humanidad'", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en un comunicado difundido por medios estatales, en el que afirmó que los responsables de esta política "merecen ser juzgados y castigados por cometer crímenes tan atroces".