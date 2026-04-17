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EE.UU. sanciona a hijos de Ortega-Murillo y a mineras en Nicaragua

Entre los sancionados por el Departamento del Tesoro se cuentan Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46 años, y Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40, dos de los siete hijos que la pareja presidencial tienen.

Por Agencia EFE El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones para dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y cinco individuos, incluyendo al viceministro de Energía y Minas, y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción de oro en el país centroamericano y su comercialización. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro explicó que todas estas entidades e individuos "ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua" y están "involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua" ligadas al sector aurífero.

Entre los sancionados por el Departamento del Tesoro se cuentan Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46 años, y Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40, dos de los siete hijos que la pareja presidencial tienen. También el viceministro de Energía y Minas de Nicaragua, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, y otros cuatro hombres entre los que se cuenta un ciudadano de nacionalidad china, Bian Feiwu. Las siete empresas mineras son, según Washington entidades nicaragüenses que han incautado una explotación que contaba con capital estadounidense y que han vendido después cantidades importantes de oro en EEUU. La OFAC asegura que el año pasado representantes de estas empresas "vinculadas a la dictadura de Murillo-Ortega" ocuparon una planta propiedad de BHMB Mining Nicaragua, empresa nicaragüense fundada en 2019 con inversión de una compañía estadounidense.