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Nicaragua concede otro permiso a minera china: Ya suma más de un millón de hectáreas

Se otorgó a la empresa Tutuwaka Mining Company S.A., representada en Nicaragua por el ciudadano chino con residencia nicaragüense Kaiming Chen, la concesión minera para una superficie total de 157,25 hectáreas.

Por Agencia EFE El Gobierno de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a cielo abierto a una empresa china, con una superficie total de 157,25 hectáreas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta. La Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a la empresa Tutuwaka Mining Company S.A., representada en Nicaragua por el ciudadano chino con residencia nicaragüense Kaiming Chen, la concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Isabela 11, según el acuerdo estatal.

Ese lote está ubicado en el municipio de El Rama, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, de acuerdo con la información. Con ese nuevo título, el Gobierno nicaragüense, que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 74 lotes a 17 empresas chinas que ocupan 1.027.467,49 hectáreas, lo que representan el 8,5 % del territorio nicaragüense, según la ONG ambientalista Fundación del Río en un informe titulado 'Invasión minera china en Nicaragua'. Tanto oenegés ecologistas como organismos opositores han rechazado estas nuevas concesiones y exigido la anulación de estas licencias. Nicaragua ha cedido el 8,5 % de su territorio a empresas mineras chinas, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos, ha denunciado la Fundación del Río, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz.