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BCN confirma proyección de crecimiento de Nicaragua para 2026 entre 3,5 % y 4,5 %

BCN señala que si bien las perspectivas macroeconómicas para 2026 son favorables, persisten riesgos que podrían incidir sobre la evolución de variables económicas, como la persistencia de los conflictos geopolíticos y los relacionados a eventos climáticos.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Banco Central de Nicaragua (BCN) mantiene la proyección de crecimiento para 2026 en un rango de 3,5 % y 4,5 %, con una tasa de desempleo promedio de 3 % y 3,5 % y una inflación entre 2,5 % a 3,5 %, según una nota sobre las Perspectivas Macroeconómicas 2026. La entidad indica que la economía nicaragüense "se mantiene en una senda de expansión robusta en un entorno internacional que continúa marcado por la incertidumbre asociada a la coyuntura geopolítica y comercial que ha incidido en la evolución de precios internacionales y en las cadenas de suministros, afectando las perspectivas económicas a nivel mundial".

Dado los resultados positivos del desempeño de las principales variables de la economía nicaragüense al primer trimestre de 2026, el BCN ha revisado el escenario macroeconómico respecto al presentado en la nota de Perspectivas Macroeconómicas 2025-2026, publicada en enero de 2026. En particular, se ha ajustado la proyección del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, dado un comportamiento observado mejor al esperado. Mientras que, se prevé un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en un rango de 5 % a 6 % del PIB en 2026 (superior al 3,5 % a 4.5 % del PIB proyectado en enero), "sustentado en la evolución observada durante el 2025 y la continuidad del crecimiento de las exportaciones, considerando también un impacto neto moderado de los choques externos vinculados a los conflictos geopolíticos y políticas arancelarias".