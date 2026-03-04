Expropiación de plantel minero a empresa de EEUU en Nicaragua es 'indignante', dice funcionario

Richard Grenell, el enviado especial para Misiones Especiales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "indignante" que el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, haya expropiado en septiembre de 2025 un plantel de procesamiento minero a la empresa estadounidense BHMB Mining.

En una publicación en X, el diplomático estadounidense compartió un mensaje del abogado Jason Ian Poblete, quien denunció que la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua supuestamente confiscó BHMB Mining, una empresa estadounidense-canadiense, con una inversión aproximada de US$80 millones, y la entregó a un "empresario chino".

"Más allá de la corrupción, se trata de la confiscación directa de propiedades estadounidenses", advirtió el letrado, para quien ese tipo de noticias "no deberían sorprender a nadie que haga negocios" en Nicaragua.

"Cuando un régimen socialista, generalmente anárquico, se pasa de la raya y confisca la inversión estadounidense, suelen surgir consecuencias", anotó Poblete, que consideró que ese caso no pasará inadvertido para la Administración de Trump.

BHMB Mining es propiedad de BHMB Inc., una empresa de capital estadounidense y británico, incorporada en La Florida.

Según la prensa nicaragüense, el Estado de Nicaragua transfirió ese plantel minero a la empresa china Zhong Fu Development.

El pasado 21 de febrero, la Procuraduría General de Justicia, que es la representante legal del Estado de Nicaragua, aseguró que "el otorgamiento de concesiones mineras ha cumplido con los principios del debido proceso, transparencia y publicidad", y calificó de "mal intencionadas" las publicaciones al respecto.