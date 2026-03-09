EEUU captura en México a "Beto" Bazan-Salinas del Cartel del Golfo

POR EFE

El departamento de Investigaciones de seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos capturó en Guanajuato, centro de México, a Roberto "Beto" Bazan-Salinas, asociado con el Cartel del Golfo y buscado por su participación en el contrabando de cargamentos de distintas drogas.

La captura de Bazán-Salinas fue anunciada por el HSI y la Administración de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este viernes luego de ejecutar un operativo conjunto con la Fiscalía General de México y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Salamanca, Guanajuato, según un comunicado oficial.

Bazán-Salinas tenía una orden de captura internacional desde el 21 de enero cuando ICE emitió la alerta con su fotografía.