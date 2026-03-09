Centroamérica & Mundo

EEUU captura en México a "Beto" Bazan-Salinas del Cartel del Golfo

Bazán-Salinas tenía una orden de captura internacional desde el 21 de enero cuando ICE emitió la alerta con su fotografía.

2026-03-09

POR EFE

El departamento de Investigaciones de seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos capturó en Guanajuato, centro de México, a Roberto "Beto" Bazan-Salinas, asociado con el Cartel del Golfo y buscado por su participación en el contrabando de cargamentos de distintas drogas.

La captura de Bazán-Salinas fue anunciada por el HSI y la Administración de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este viernes luego de ejecutar un operativo conjunto con la Fiscalía General de México y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Salamanca, Guanajuato, según un comunicado oficial.

Bazán-Salinas tenía una orden de captura internacional desde el 21 de enero cuando ICE emitió la alerta con su fotografía.

Escudo de las Américas: ¿Una nueva arquitectura militar para todo el continente?

El detenido es acusado de traficar varios cargamentos de cocaína, metanfetamina y marihuana desde México hacia Estados Unidos.

Su captura se suma a otras operaciones recientes de alto perfil contra narcotraficantes buscados por EEUU en territorio mexicano, como la muerte en febrero pasado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo militar.

Aunque generó episodios de violencia en diversas regiones del país, la muerte de "El Mencho" marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado.

Además, México ha intensificado la cooperación bilateral con Washington mediante la extradición de presuntos miembros de carteles, incluyendo 37 criminales enviados a Estados Unidos entre 2025 y 2026 para enfrentar cargos federales en operaciones conjuntas contra el narcotráfico.

Redacción web
Agencia EFE

