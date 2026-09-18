Centroamérica & Mundo

EE.UU. y Dinamarca cierran un acuerdo sobre Groenlandia, pero difieren sobre su alcance

Trump aseguró que Washington tendrá “control permanente” sobre la seguridad de la isla. Copenhague y Nuuk confirmaron que el pacto será firmado la próxima semana, pero remarcaron que preserva la soberanía danesa y el derecho de autodeterminación de los groenlandeses.

Por: Revistaeyn.com Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia alcanzaron un entendimiento destinado a reforzar la seguridad del Ártico, pero las primeras declaraciones de sus gobiernos revelan diferencias significativas sobre cómo debe interpretarse el alcance del futuro acuerdo. El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó el pacto como una concesión de “control permanente” a Washington sobre la seguridad de Groenlandia y aseguró que Estados Unidos tendrá plena capacidad para hacer lo que considere necesario para defender la isla y el territorio estadounidense. Dinamarca y Groenlandia confirmaron la existencia del entendimiento, aunque utilizaron términos considerablemente más prudentes. Según un comunicado oficial del Gobierno danés, los tres gobiernos “esperan poder firmar” el acuerdo durante la próxima semana, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El documento todavía deberá atravesar los procedimientos parlamentarios correspondientes antes de entrar en vigor. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, sostuvo que el pacto reforzará la seguridad común en el Ártico y el Atlántico Norte y será beneficioso para la OTAN y Europa. Sin embargo, introdujo una precisión decisiva frente a la interpretación difundida desde Washington. La mandataria afirmó que el acuerdo reconoce “la soberanía y la integridad territorial del Reino” de Dinamarca, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación. El comunicado oficial danés no utiliza la expresión “control estadounidense” ni confirma que Washington vaya a asumir el dominio general de la seguridad de Groenlandia.

La versión de Groenlandia

El jefe del Gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, respaldó el entendimiento y afirmó que reconocerá los intereses de Groenlandia y su posición dentro de la cooperación internacional. También destacó que el pacto respeta la soberanía del Reino danés, su integridad territorial y el derecho de autodeterminación de la población de la isla. La emisora pública groenlandesa KNR señaló que las autoridades locales describen el documento como un acuerdo para fortalecer la seguridad del Ártico y el Atlántico Norte, una formulación más limitada que la empleada por Trump. Múte B. Egede, responsable groenlandés de Asuntos Exteriores, aseguró que la negociación ofrece motivos para ser optimistas y puede contribuir a terminar con el clima de incertidumbre que las amenazas estadounidenses de anexión provocaron entre los habitantes de la isla. KNR informó que el funcionario considera que las condiciones básicas están dadas para firmar el entendimiento.

Lo que afirma Trump

Trump anunció en su red Truth Social que Estados Unidos tendrá para siempre la capacidad de actuar en Groenlandia cuando considere que su propia seguridad está en juego. También afirmó que ningún adversario estadounidense podrá instalar una base, desplegar fuerzas militares o realizar inversiones sensibles en la isla sin una autorización expresa de Washington. La Casa Blanca prevé ampliar considerablemente la presencia militar estadounidense, actualmente concentrada en la base espacial de Pituffik, una instalación estratégica para los sistemas de alerta temprana, la vigilancia espacial y la defensa antimisiles. Según fuentes estadounidenses citadas por Reuters, el pacto concedería a Washington derechos permanentes de acceso, establecimiento de instalaciones y sobrevuelo. También impediría que países ajenos a la OTAN —principalmente China y Rusia— establezcan bases o intervengan en sectores considerados estratégicos. No está claro, sin embargo, si esas facultades representan una transferencia real de poder o una actualización del acuerdo de defensa de 1951, que ya concede a Estados Unidos amplios derechos militares sobre Groenlandia.

Un acuerdo todavía sin texto público