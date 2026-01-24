Centroamérica & Mundo

Jens-Frederik Nielsen: el millennial que hoy sostiene el “pivote” del poder ártico

Con apenas 34 años, el primer ministro de Groenlandia quedó en el centro de una disputa geopolítica global que involucra a Estados Unidos, Europa, la OTAN y Rusia. ¿Por qué esta historia interesa al mundo y por qué Latinoamérica debe prestar atención?

Por revistaeyn.com En Nuuk, capital de Groenlandia, la política exterior dejó de ser un asunto de cancillerías lejanas para convertirse en algo íntimo, casi doméstico: el debate sobre soberanía es parte del día a día en su población. Y en el centro de ese torbellino está Jens-Frederik Nielsen (1991), primer ministro desde abril de 2025, líder del partido Demokraatit, y hoy —por una mezcla de geografía, minerales, seguridad y ambiciones imperiales— uno de los dirigentes más observados del planeta. Para la audiencia latinoamericana, Groenlandia suele sonar remota, congelada, ajena. Pero en estas horas se juega allí una partida que ordena la agenda del poder mundial: Estados Unidos insiste en “adquirir” la isla; Europa y la OTAN redoblan la vigilancia ártica; Rusia observa el tablero con la respiración cerca del cuello, porque el Ártico se ha vuelto la autopista estratégica del siglo XXI. Y Nielsen —joven, formado localmente, con biografía híbrida (padre danés, madre inuit)— aparece como un símbolo inesperado: alguien capaz de hablar con firmeza sin sonar anacrónico, con una lógica generacional más cercana a la negociación que al ultimátum.

El anorak azul y una frase que ordenó a Europa

La imagen circuló por el mundo: Nielsen, con su anorak azul (en Groenlandia, una prenda tradicional para ocasiones formales, no un gesto “fashion”) y la primera ministra danesa Mette Frederiksen, como si Nuuk fuera de pronto una cumbre de seguridad internacional. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Capitulo de la serie “Borgen”, que hace una década anticipó los conflictos geopolíticos sobre Groenlandia (Fuente: Youtube)

El mensaje de Nielsen fue más directo que la diplomacia templada que dominó a varios líderes europeos: Groenlandia “ha elegido Dinamarca, ha elegido la OTAN y ha elegido la Unión Europea”, y “no quiere ser propiedad” ni “ser gobernada” por EE.UU.

Esa claridad importa porque no es solo retórica. En Groenlandia, el rechazo a una anexión o “compra” estadounidense aparece como consenso social y político en múltiples coberturas internacionales; y, a la vez, la presión externa aceleró coaliciones internas impensables meses antes: unidad frente al ruido geopolítico.

¿Por qué Groenlandia dejó de ser un punto blanco en el mapa?

Hay tres razones que explican por qué la isla se volvió una pieza mayor: 1) Seguridad y geografía militar.Groenlandia es el gran “balcón” del Atlántico Norte y el Ártico. Para Washington, la isla se conecta con vigilancia, rutas de misiles y defensa aérea/misilística: la lógica de “escudo” y control del teatro ártico reaparece en el discurso público. 2) Recursos críticos (y la transición energética).En un discurso oficial ante instituciones europeas, Nielsen habló sin eufemismos: los minerales críticos de Groenlandia “tienen potencial de cambiar balances globales y de seguridad”, y pidió acelerar cooperación con la UE. Para Europa, la isla es una promesa de cadenas de suministro menos dependientes; para EE.UU., una ventaja estratégica; para Groenlandia, una palanca de autonomía económica. 3) El “nuevo” Ártico: rutas, tecnología, presencia.Con el deshielo y el avance tecnológico, el Ártico deja de ser frontera y pasa a ser corredor. Esa transformación empuja a Rusia a reforzar su postura regional y a denunciar la creciente presencia de la OTAN. El creador de la serie “Borgen” habla sobre la compra de Groenlandia (Fuente: ELPAIS-Yotube)

Trump y su acuerdo... ¿acuerdo con quién?

El punto de mayor fricción reciente llegó cuando Donald Trump, desde Davos, dijo que existía un “marco” de acuerdo sobre Groenlandia tras hablar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Pero el anuncio vino con un vacío explosivo: no se informaron detalles, y figuras europeas señalaron que la soberanía no estaba en discusión. Ahí aparece la pregunta que atraviesa Nuuk: ¿acuerdo sobre qué, exactamente... y con quién?Coberturas recientes describen una inquietud adicional: la idea (o el rumor) de que se conversen fórmulas de seguridad sin Groenlandia en la mesa alimenta una sensación de “nada sobre nosotros sin nosotros”. En paralelo, Trump bajó el tono respecto al uso de la fuerza, pero mantuvo la presión política y discursiva sobre la “necesidad” estadounidense. La respuesta europea: blindaje político y ejercicios en el hielo Europa y aliados respondieron con un mensaje doble: solidaridad y presencia. Un comunicado conjunto divulgado por el gobierno alemán —con Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido— respaldó el ejercicio danés “Arctic Endurance” con aliados, insistiendo en que busca reforzar la seguridad ártica y “no amenaza a nadie”, y expresando solidaridad con el Reino de Dinamarca y el pueblo groenlandés. Desde Francia, además, hubo señales políticas explícitas de apoyo a la postura groenlandesa. El cuadro es nítido: para Europa, Groenlandia es frontera estratégica; para Dinamarca, una línea roja de soberanía; para la OTAN, un flanco donde demostrar cohesión; para Nielsen, el lugar donde esas narrativas chocan en su propio territorio.

Rusia “respira en la nuca”: el Ártico como teatro de poder