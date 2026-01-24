Aerolíneas cancelan casi 4.000 vuelos por tormenta invernal masiva en EEUU

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Las aerolíneas cancelaron casi 4.000 vuelos a Estados Unidos programados para el fin de semana mientras una tormenta invernal masiva azotaba el país, con abundantes nevadas y aguanieve en el pronóstico, seguidos de un frío intenso. Más de 560 vuelos estadounidenses fueron cancelados, con casi 2.400 cancelados respecto al calendario del sábado, según el rastreador de vuelos FlightAware. Muchas de las cancelaciones fueron de entrada y salida del Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth, con más de 1.100 vuelos cancelados, y en Dallas Love Field, con 180 cancelaciones.

Las aerolíneas cancelaron otros 1.600 vuelos estadounidenses programados para el domingo, aunque esas cifras podrían aumentar a medida que se acerque la tormenta. Las aerolíneas cancelan rutinariamente vuelos antes de una tormenta importante para evitar que aviones, pasajeros y tripulación queden varados, lo que puede empeorar las interrupciones tras la salida del mal tiempo. American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Southwest Airlines, United Airlines y otras aerolíneas estadounidenses han dicho que están eximiendo de las tasas de cambio y cancelación, así como de diferencias de tarifa, para rereservar para clientes con billetes hacia y desde más de 40 aeropuertos en todo el país. Las exenciones incluyen billetes de clase económica básica restrictivos.