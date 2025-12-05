Centroamérica & Mundo

EEUU busca ampliar a más de 30 los países sujetos a su prohibición de viaje

Las acciones de prohibición estarían fundamentadas en el ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional el pasado miércoles en la capital estadounidense.

POR EFE Estados Unidos planea ampliar a más de 30 el número de países sujetos a su prohibición de viajes, de acuerdo con el anuncio dado este jueves por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Durante una entrevista televisiva con Fox News, Noem evitó confirmar si la nueva cifra alcanzaría los 32 países o los nombres de todas las naciones, pero señaló que el presidente Donald Trump continúa evaluando "qué naciones incluir por motivos de seguridad".

El Gobierno mantiene desde junio una proclamación que prohíbe el ingreso de ciudadanos de 12 naciones y restringe la de otras siete, con el argumento de prevenir la entrada de «terroristas extranjeros» y otras amenazas. Las medidas afectan tanto a inmigrantes como a visitantes temporales, incluidos turistas, estudiantes y viajeros de negocios.

Los motivos de las prohibiciones