EEUU terminará el TPS que protege a más de 350.000 haitianos de la deportación en febrero

POR EFE

El Gobierno de Estados Unidos terminará con el Estatus de Protección Temporal (TPS) que escuda a más de 350.000 haitianos de la deportación en febrero de 2026 porque las condiciones han cambiado, a pesar de que Washington prohíbe los viajes desde Haití por la violencia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la nueva instrucción en el Registro Federal después de que la secretaria Kristi Noem concluyó que "Haití ya no cumple con los requerimientos estatutarios para el TPS".

La decisión, que entra en vigor el próximo 3 de febrero, está basada en una revisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense (USCIS), otras agencias del Gobierno y "un análisis que indica que permitir a los haitianos permanecer temporalmente en Estados Unidos es inconsistente con el interés nacional de EE.UU."

Por ello, el DHS avisó a los haitianos con TPS que "deben prepararse para salir" del país, si no tienen otra base legal para quedarse, además de recomendarles usar la aplicación 'CBP Home' para pedir su "autodeportación" y recibir un bono prometido de 1.000 dólares.

Este es un nuevo intento de la Administración del presidente Donald Trump por eliminar la protección para los haitianos después de que un juez federal bloqueó en septiembre otra orden para eliminar el TPS para más de un millón de inmigrantes procedentes de Venezuela y Haití.