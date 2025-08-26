EEUU reporta primer caso de gusano barrenador en persona que viajó a El Salvador

Centroamérica & Mundo

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron el diagnóstico el 4 de agosto, pero no describieron la condición del paciente.

Por revistaeyn.com Una persona que viajó a El Salvador fue diagnosticada con el gusano barrenador del Nuevo Mundo, el primer caso reportado en Estados Unidos relacionado con viajes a un país con un brote actual. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron el diagnóstico el 4 de agosto. Los funcionarios federales de salud reconocieron la infección en un comunicado enviado por correo electrónico el lunes, pero no describieron la condición del paciente. Colaboraron con los funcionarios de salud de Maryland, según el comunicado.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una mosca que pone sus huevos en heridas abiertas y en la abertura del cuerpo, como los ojos, los oídos, la nariz o la boca. Afecta principalmente al ganado y es raro en humanos. No se propaga de persona a persona y representa un riesgo muy bajo para el público, según los funcionarios de salud de EEUU.