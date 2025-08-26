EEUU reporta primer caso de gusano barrenador en persona que viajó a El Salvador

Por revistaeyn.com
Una persona que viajó a El Salvador fue diagnosticada con el gusano barrenador del Nuevo Mundo, el primer caso reportado en Estados Unidos relacionado con viajes a un país con un brote actual.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron el diagnóstico el 4 de agosto. Los funcionarios federales de salud reconocieron la infección en un comunicado enviado por correo electrónico el lunes, pero no describieron la condición del paciente. Colaboraron con los funcionarios de salud de Maryland, según el comunicado.
El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una mosca que pone sus huevos en heridas abiertas y en la abertura del cuerpo, como los ojos, los oídos, la nariz o la boca. Afecta principalmente al ganado y es raro en humanos. No se propaga de persona a persona y representa un riesgo muy bajo para el público, según los funcionarios de salud de EEUU.
El parásito ha sido una preocupación mayor para los ganaderos, ya que las infestaciones de ganado se han estado moviendo hacia el norte a través de Centroamérica y México. Los CDC están trabajando con el Departamento de Agricultura de EEUU para evitar una mayor propagación, dijeron las autoridades.
La plaga fue un problema para la industria ganadera estadounidense durante décadas hasta que Estados Unidos la erradicó en gran medida en la década de 1970.
Con información de PBS