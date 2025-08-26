Centroamérica & Mundo

EEUU reporta primer caso de gusano barrenador en persona que viajó a El Salvador

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron el diagnóstico el 4 de agosto, pero no describieron la condición del paciente.

  • EEUU reporta primer caso de gusano barrenador en persona que viajó a El Salvador

    El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una mosca que pone sus huevos en heridas abiertas y en la abertura del cuerpo, como los ojos, los oídos, la nariz o la boca. Foto cortesía
2025-08-26

Por revistaeyn.com

Una persona que viajó a El Salvador fue diagnosticada con el gusano barrenador del Nuevo Mundo, el primer caso reportado en Estados Unidos relacionado con viajes a un país con un brote actual.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron el diagnóstico el 4 de agosto. Los funcionarios federales de salud reconocieron la infección en un comunicado enviado por correo electrónico el lunes, pero no describieron la condición del paciente. Colaboraron con los funcionarios de salud de Maryland, según el comunicado.

Endurecen la revisión de solicitudes de visas y priorizarán señales 'antiestadounidenses'

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una mosca que pone sus huevos en heridas abiertas y en la abertura del cuerpo, como los ojos, los oídos, la nariz o la boca. Afecta principalmente al ganado y es raro en humanos. No se propaga de persona a persona y representa un riesgo muy bajo para el público, según los funcionarios de salud de EEUU.

Empresarios rechazan propuesta de tasa de US$10 a pasajeros en tránsito en Panamá

El parásito ha sido una preocupación mayor para los ganaderos, ya que las infestaciones de ganado se han estado moviendo hacia el norte a través de Centroamérica y México. Los CDC están trabajando con el Departamento de Agricultura de EEUU para evitar una mayor propagación, dijeron las autoridades.

La plaga fue un problema para la industria ganadera estadounidense durante décadas hasta que Estados Unidos la erradicó en gran medida en la década de 1970.

Con información de PBS

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Enfermedad
|
Agroindustria
|
Caso
|
Ganado
|
gusano barrenador
|
Humano
|
Estados Unidos
|
El Salvador
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE