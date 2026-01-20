Histórico: Canadá se plantea, por primera vez en un siglo, una invasión de EEUU

Los planes, confirmados por dos altos funcionarios del Gobierno canadiense, señalan que la respuesta canadiense a la superioridad militar de Estados Unidos sería el empleo de tácticas similares a las utilizadas por los afganos contra Rusia y Estados Unidos en el siglo XX.

El periódico The Globe and Mail también destacó que esta modelización de la respuesta a una hipotética invasión es un paso diferente, e inferior, a la realización de un plan militar, que requeriría el diseño detallado de la ejecución de operaciones militares.

Pretensiones anexionistas de Trump

Los altos funcionarios gubernamentales, que confirmaron la existencia del esquema teórico, también indicaron al rotativo que consideran improbable que el presidente de EEUU, Donald Trump, ordene la invasión de Canadá.

Además, uno de ellos también subrayó que las relaciones entre los militares de los dos países son positivas y que siguen colaborando en proyectos de defensa comunes.

Pero el hecho de que el ejército canadiense, que tiene un personal de unos 100.000 individuos, de los cuales solo unos 68.000 están en activo y el resto forman parte de las fuerzas de reserva, se esté planteando incluso teóricamente una invasión estadounidense, es una señal del dramático cambio de las relaciones entre los dos países vecinos.